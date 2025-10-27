Điểm danh 3 mẫu xe mới chốt lịch ra mắt khách Việt vào cuối tháng này

Maserati Grecale Folgore

Theo xác nhận từ Maserati Việt Nam, mẫu Grecale Folgore sẽ chính thức trình làng vào ngày 31/10/2025. Một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc, dù giá bán cụ thể vẫn được giữ kín.

Grecale Folgore là phiên bản thuần điện của dòng SUV hạng sang Grecale, trang bị động cơ điện công suất 542 mã lực, mô-men xoắn 820 Nm, dẫn động 4 bánh toàn thời gian (AWD). Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 4,1 giây, tốc độ tối đa đạt 220 km/h.

Nguồn năng lượng đến từ bộ pin lithium-ion 105 kWh, cho tầm hoạt động khoảng 500 km mỗi lần sạc. Sử dụng sạc nhanh DC 150 kW, xe có thể nạp từ 20-80% pin trong 29 phút, hoặc đi thêm 100 km sau 1 giờ với sạc AC 22 kW.

Tại Thái Lan, Grecale Folgore có giá 7,89 triệu baht (tương đương 6,3 tỷ đồng). Khi ra mắt tại Việt Nam, mẫu xe này được kỳ vọng sẽ cạnh tranh trực tiếp với Porsche Macan EV – mẫu SUV điện có giá khởi điểm từ 3,48 tỷ đồng.

Maserati GranCabrio Folgore

Cũng trong ngày 31/10, Maserati sẽ giới thiệu GranCabrio Folgore, phiên bản thuần điện của dòng mui trần thể thao danh tiếng.

Mẫu xe gây ấn tượng với bộ pin 800V, công suất 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm, đi kèm hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian. Xe tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,8 giây, tốc độ tối đa 290 km/h.

Bộ pin dung lượng 92,5 kWh giúp xe di chuyển khoảng 450 km mỗi lần sạc đầy. Khi dùng sạc nhanh DC 800V, xe có thể đi thêm 100 km chỉ sau 5 phút sạc.

Tại Việt Nam, GranCabrio Folgore gần như không có đối thủ trực tiếp trong phân khúc mui trần điện hạng sang. Các mẫu xe xăng tương đương có thể kể đến Mercedes-AMG SL 63 S E Performance (12,29 tỷ đồng) hay Porsche 911 Cabriolet (từ 9,64 tỷ đồng). Ở tầm thấp hơn là BMW 430i Convertible (3,4 tỷ đồng) và Porsche 718 Boxster (từ 3,96 tỷ đồng).

Volkswagen Golf

Volkswagen Việt Nam cũng xác nhận sẽ ra mắt dòng Golf trong cùng sự kiện, với 6 phiên bản gồm: 1.5 eTSI Life, 1.5 eTSI Style, 1.5 eTSI R-Line, 2.0 TSI GTI Lite, 2.0 TSI GTI Performance và Golf R Performance. Mức giá dự kiến dao động từ 798 triệu – 1,898 tỷ đồng.

Volkswagen Golf tại Việt Nam có 3 tùy chọn động cơ:

• 1.5 eTSI mild-hybrid: 148 mã lực, 250 Nm.

• 2.0 TSI: 187 mã lực, 320 Nm.

• Golf R: 316 mã lực, 420 Nm, AWD – đối trọng trực tiếp với Honda Civic Type R.

Cả ba đều sử dụng hộp số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp đặc trưng của Volkswagen.

Hồi tháng 9, hai chiếc Volkswagen Golf đã bị bắt gặp di chuyển trên xe chuyên dụng tại Việt Nam, hé lộ thời điểm phân phối chính hãng đã đến gần.

Ba mẫu xe thể thao đến từ Maserati và Volkswagen hứa hẹn mang lại làn gió mới cho thị trường ô tô Việt Nam cuối năm 2025, khi cùng kết hợp giữa thiết kế châu Âu, hiệu năng cao và xu hướng điện hóa đang ngày càng rõ nét.