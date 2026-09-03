Trong thế giới xe cổ, Mercedes-Benz S-Class W140 luôn được xem là một trong những dòng xe tiêu biểu của thập niên 1990. Trong đó, S600 với động cơ V12 6.0L là phiên bản cao cấp nhất, từng được Mercedes-Benz phát triển với hàng loạt công nghệ và trang bị đắt giá.

Không phải mẫu xe sản xuất giới hạn theo kiểu xe đặc biệt, nhưng S600 W140 vẫn có độ hiếm nhất định bởi đây là phiên bản đầu bảng, sử dụng động cơ V12 với số lượng sản xuất ít hơn đáng kể so với các phiên bản động cơ 6 xi-lanh hay V8. Sau khoảng 30 năm, số xe còn giữ được tình trạng tốt, đặc biệt là xe nguyên bản, ngày càng không nhiều.

Mercedes-Benz S600 W140 V12 đời 1995 vẫn nguyên bản, hàng hiếm tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, W140 từng xuất hiện trong giới chơi xe từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, những chiếc S600 V12 còn giữ được kết cấu nguyên bản, không bị độ mâm, thay nội thất, can thiệp động cơ hay nâng cấp theo phong cách hiện đại lại khá hiếm. Đây cũng là lý do những chiếc xe như vậy ngày càng được người chơi xe cổ quan tâm.

Một chiếc Mercedes-Benz S600 W140 đời 1995 của anh Tấn Th. ở Nha Trang, Khánh Hòa, người có nhiều năm đam mê và sưu tầm ô tô cổ là một trong số đó.

Điểm đáng chú ý nhất trên chiếc S600 này là xe được giữ nguyên bản. Chủ nhân không thực hiện những thay đổi lớn về ngoại hình hay kỹ thuật mà chỉ đưa xe đi "spa", làm mới lại nội thất và ngoại thất để chiếc sedan lấy lại diện mạo gần với thời điểm xuất xưởng.

Qua hình ảnh, chiếc xe nổi bật với lớp sơn màu xám ánh kim được chăm sóc bóng loáng. Những đường nét vuông vức đặc trưng của W140 hiện lên rõ ràng, từ phần đầu xe dài, lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn pha hình chữ nhật cho tới những đường gân chạy dọc thân.

Thiết kế của W140 không mang vẻ mềm mại như nhiều mẫu Mercedes-Benz hiện đại. Ngược lại, xe có dáng vẻ bề thế, vuông vức. Đây cũng chính là nét đặc trưng khiến W140 vẫn có sức hút riêng với người chơi xe cổ.

Phần đầu xe giữ nguyên logo ngôi sao ba cánh trên nắp ca-pô, lưới tản nhiệt mạ chrome và cụm đèn pha lớn. Các chi tiết nẹp thân xe, tay nắm cửa, kính và nhiều bộ phận ngoại thất cũng được giữ theo phong cách nguyên bản. Bộ mâm đa chấu được làm sạch, đánh bóng, kết hợp với thân xe tạo nên diện mạo sang trọng đúng chất một chiếc S-Class đầu bảng của thập niên 1990.

Nhưng giá trị lớn nhất của chiếc xe nằm dưới nắp ca-pô. S600 W140 đời 1995 sử dụng động cơ M120 V12 dung tích 6.0L, công suất khoảng 394 mã lực, mô-men xoắn cực đại khoảng 570Nm.

Vào thời điểm đó, đây là cấu hình động cơ khiến S600 trở thành một trong những mẫu sedan sang trọng và mạnh mẽ nhất trên thị trường. Động cơ V12 không chỉ tạo ra sức mạnh lớn mà còn nổi tiếng nhờ khả năng vận hành êm ái. Với một chiếc S-Class, đây là yếu tố quan trọng bởi Mercedes-Benz hướng tới trải nghiệm tăng tốc mạnh nhưng mượt, thay vì tạo cảm giác thể thao quá mức.

S600 W140 có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,6 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở 250 km/h. Những con số này cho thấy chiếc sedan hạng sang cách đây hơn ba thập kỷ vẫn sở hữu khả năng vận hành đáng nể.

Bên trong cabin, W140 từng được xem là chuẩn mực của xe sang. Xe nổi tiếng với không gian rộng rãi, vật liệu cao cấp, khả năng cách âm tốt và hàng loạt trang bị mà vào những năm 1990 chưa phổ biến trên ô tô.

Những tiện nghi như cửa hít, kính hai lớp, hệ thống điều hòa, ghế chỉnh điện, nội thất da, ốp gỗ và nhiều thiết bị hỗ trợ người sử dụng giúp S600 mang đúng hình ảnh một chiếc xe dành cho giới thượng lưu.

Sau khi được chăm sóc lại, nội thất chiếc xe của anh Tấn lấy lại vẻ sạch sẽ, sang trọng. Quan trọng hơn, chủ xe không thay thế bằng các thiết bị hiện đại để làm mất đi phong cách nguyên bản của W140.

Đây cũng là ưu điểm lớn nhất của chiếc S600 dưới góc độ sưu tầm. Một chiếc xe cổ càng nguyên bản càng có giá trị về mặt lịch sử. Việc phục hồi những chi tiết xuống cấp nhưng hạn chế độ chế giúp chiếc xe giữ được "chất" vốn có.

Tuy nhiên, sở hữu S600 W140 cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận không ít nhược điểm. Động cơ V12 6.0L có cấu tạo phức tạp, chi phí bảo dưỡng cao và mức tiêu thụ nhiên liệu lớn. Sau hơn 30 năm, các chi tiết cao su, gioăng phớt, hệ thống điện, treo và nhiều thiết bị tiện nghi cũng có thể xuống cấp theo thời gian.

Việc tìm phụ tùng đúng loại cho một chiếc xe cổ như W140 cũng không đơn giản. Vì vậy, đây không phải mẫu xe phù hợp với người chỉ muốn tìm một chiếc ô tô cũ để sử dụng hàng ngày với chi phí thấp.