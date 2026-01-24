Mercedes-Benz S-Class thế hệ mới lộ những hình ảnh đầu tiên

Mercedes-Benz S-Class mới được xác nhận là một trong những lần nâng cấp quy mô nhất lịch sử, với hơn 2.700 linh kiện mới, hệ điều hành MB.OS và nhiều thay đổi về thiết kế, vận hành và công nghệ. Cụ thể, những thông tin đầu tiên về S-Class mới vừa được Mercedes-Benz vừa công bố, mẫu sedan đầu bảng vốn được xem là thước đo công nghệ của ngành ô tô hạng sang.

Theo lãnh đạo hãng, đây không phải là bản facelift thông thường mà là một trong những cuộc cải tổ sâu rộng nhất trong lịch sử dòng xe này. Trong video giới thiệu trước thềm sự kiện ra mắt toàn cầu ngày 29/1, CEO Ola Kallenius cho biết S-Class mới sẽ là mẫu xe tiên tiến nhất từng được Mercedes-Benz phát triển. Tuyên bố này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi S-Class từ lâu đã giữ vai trò “người đặt chuẩn” cho toàn phân khúc sedan hạng sang.

Mercedes-Benz S-Class được trang bị lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn định vị mới.

Theo thông tin từ Mercedes-Benz, S-Class mới sở hữu khoảng 2.700 linh kiện hoàn toàn mới, chiếm hơn 50% tổng cấu phần của xe. Con số này cho thấy mức độ can thiệp sâu vào kiến trúc sản phẩm, không chỉ dừng lại ở thiết kế hay trang bị bề mặt. Giới phân tích nhận định Mercedes đã điều chỉnh lại cả tư duy phát triển S-Class, từ cấu trúc kỹ thuật, công nghệ vận hành cho đến trải nghiệm người dùng, thay vì chỉ “làm mới” để bắt kịp xu hướng.

Về ngoại hình, xe vẫn trung thành với dáng sedan sang trọng quen thuộc nhưng được tinh chỉnh theo hướng mạnh mẽ hơn. Lưới tản nhiệt mở rộng khoảng 20%, tạo cảm giác bề thế rõ rệt hơn so với thế hệ hiện tại. Biểu tượng ngôi sao Mercedes trên nắp ca-pô được đưa trở lại và tích hợp đèn LED, giúp tăng khả năng nhận diện khi di chuyển ban đêm. Đây là chi tiết gợi nhớ các thế hệ S-Class cổ điển, nhưng được xử lý theo ngôn ngữ thiết kế hiện đại.

Thay đổi quan trọng nhất nằm trong khoang cabin được trang bị MB.OS, hệ điều hành do Mercedes tự phát triển. Hệ thống này tích hợp tới 27 cảm biến, hỗ trợ điều khiển giọng nói nâng cao, cá nhân hóa sâu và khả năng tương tác thông minh hơn với người dùng.

Theo ông Kallenius, MB.OS được xây dựng theo triết lý “công nghệ vì con người”, ưu tiên sự trực quan và dễ sử dụng thay vì phô diễn tính năng. Yếu tố làm nên danh tiếng của S-Class tiếp tục được đặt lên hàng đầu, đặc biệt ở hàng ghế sau. Ghế ngồi được thiết kế lại theo hướng công thái học, mở rộng các tùy chọn cá nhân hóa cho từng khách hàng.

Hệ thống treo khí nén cũng được nâng cấp, cho khả năng thích ứng tốt hơn với mặt đường xấu. Đáng chú ý, xe có thể ghi nhận dữ liệu các đoạn đường gập ghềnh thông qua GPS, sau đó đồng bộ lên máy chủ để hệ thống treo tự điều chỉnh khi xe, hoặc các mẫu Mercedes khác dùng chung phần mềm quay lại khu vực này.

Dù được trang bị các màn hình lớn, độ phân giải cao, Mercedes-Benz khẳng định không đánh đổi trải nghiệm lái trực giác. Xe vẫn duy trì các nút bấm vật lý quan trọng, đặc biệt trên vô lăng, nhằm đảm bảo thao tác nhanh và chính xác trong quá trình vận hành.

Về hệ truyền động, Mercedes-Benz tiếp tục giữ quan điểm thận trọng. Động cơ V12 vẫn sẽ tồn tại trong tương lai gần, trong khi một động cơ V8 hoàn toàn mới đã được phát triển để đáp ứng các tiêu chuẩn khí thải khắt khe nhất châu Âu. Theo hãng, đây là động cơ V8 “sạch nhất” từng được sản xuất, và Mercedes-Benz để khách hàng tự quyết định lựa chọn hệ truyền động phù hợp, thay vì ép buộc chuyển sang xe điện.

Với những thay đổi sâu rộng về kỹ thuật, công nghệ và triết lý phát triển, Mercedes-Benz vẫn kiên định với vai trò dẫn dắt phân khúc sedan hạng sang toàn cầu. Thay vì chạy theo xu hướng ngắn hạn, hãng đặt cược vào một cuộc đại tu dài hơi, nhằm giữ vững vị thế biểu tượng của S-Class trong kỷ nguyên công nghệ mới.