Xe sang Genesis G90 mới tinh rao bán cao hơn Mercedes-Benz S-Class

Chiếc Genesis G90 Vin 2023 đang được một đơn vị kinh doanh xe sang đã qua sử dụng rao bán với giá 5,6 tỷ đồng. Đặc biệt, chiếc xe chưa từng đăng ký biển số và còn mới 100%, đồng thời sở hữu những option rất đáng giá.

Theo thông tin trên tài khoản facebook chiếc Genesis G90 được nâng cấp sẵn hệ thống đánh lái trục sau, hệ thống treo khí nén nhiều buồng, rèm cửa sổ chỉnh điện, ghế ngồi chủ tịch. Ghế sau có thêm nút bấm đóng cửa như Rolls-Royce và có cả hệ thống lái tự động. Đây đều là những option cao cấp vốn chỉ thấy trên những dòng xe cao cấp như S450 Maybach.

Genesis là thương hiệu xe hạng sang cao cấp từ Tập đoàn Hyundai. Trong khi G90 là mẫu sedan hạng sang cỡ lớn, được định vị ngang hàng với các dòng xe cao cấp như Mercedes-Benz S-Class, BMW 7-Series, Audi A8 và Lexus LS.

Theo hình ảnh trên facebook, chiếc Genesis G90 thuộc thế hệ thứ hai và là phiên bản trục cơ sở kéo dài lên đến 3.370 mm, nhằm tăng cường không gian cho hàng ghế sau với 2 ghế ngồi độc lập. Genesis G90 có phong cách thể thao và tinh tế khi được phát triển dựa trên ngôn ngữ Athletic Elegance. Ngoại thất chiếc xe rao bán có màu sơn đen sang trọng và các chi tiết mạ chrome cao cấp. Phía trước là cụm đèn pha LED nổi bật với dải đèn ban ngày 2 đường LED song song.

Hai bên thân xe Genesis G90 được trang bị bộ mâm 20 inch thiết kế 5 chấu cách điệu, và đươc sơn 2 tông màu xám phối phay xước thể thao. Đuôi xe cũng khá nổi bật về đêm khi sở hữu cụm đèn hậu LED vuốt nhọn cùng 2 dải LED song song nổi bật.

Nội thất Genesis G90 được rao bán khá cao cấp với chất liệu da màu nâu. Hàng ghế thứ hai có thể chỉnh điện độc lập và tích hợp nút điều khiển hệ thống giải trí, đóng mở cửa điện. Chiếc Genesis G90 còn trang bị sẵn dàn âm thanh cao cấp Bang & Olufsen 3D cao cấp 23 loa, công suất lên đến 1.700 W.

Genesis G90 được trang bị tiêu chuẩn động cơ xăng V6, dung tích 3.5L tăng áp, cho công suất tối đa 375 mã lực và mô-men xoắn cực đại 530 Nm. Đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD. Kết hợp với hệ thống đánh lái trục sau RWS, khi phát hiện đường trơn trượt, hệ thống AWD sẽ đảm bảo an toàn bằng cách kiểm soát lực kéo, trong khi hệ thống RWS xoay bánh xe theo tốc độ vào cua nhằm giảm bán kính đánh lái hoặc độ trượt thân xe.

Chưa rõ chiếc Genesis G90 còn những nâng cấp an toàn nào đặc biệt, tuy nhiên tiêu chuẩn theo xe vốn có sẵn các tính năng ADAS như Điều khiển hành trình thích ứng, Hỗ trợ giữ làn đường, Cảnh báo tiền va chạm, Hỗ trợ phanh khẩn cấp…

Với giá bán 5,6 tỷ đồng, Genesis G90 VIN 2023 thực sự là món hời trên thị trường xe hạng sang đã qua sử dụng. Giá bán này thấp hơn gần 2 tỷ đồng so với mức giá từng được một số tư vấn bán hàng chào bán sau khi TC Motor trưng bày Genesis G90 tại một sự kiện tổ chức ở TPHCM trong năm 2024.

Tại Việt Nam, Genesis G90 thế hệ thứ 2 xuất hiện lần đầu tại sự kiện khánh thành nhà máy Hyundai Thành Công Việt Nam số 2 tại Ninh Bình vào tháng 11/2022. Đến thời điểm hiện tại, Hyundai và TC Motor vẫn chưa hé lộ kế hoạch ra mắt thương hiệu Genesis, cũng như G90 tại Việt Nam.

Số lượng mẫu xe này trên đường phố Việt Nam cũng không nhiều, thậm chí là hàng hiếm khi chỉ khoảng 3 xe được xác nhận lăn bánh gồm 2 chiếc bản tiêu chuẩn và 1 chiếc bản Limousine kéo dài.