Mercedes-Benz S-Class bản nâng cấp mới trình làng

Mercedes-Benz chính thức giới thiệu bản nâng cấp giữa vòng đời của sedan hạng sang S-Class 2027, thay đổi toàn diện về thiết kế và công nghệ. Trải qua nhiều thập kỷ, Mercedes-Benz S-Class là biểu tượng định hình chuẩn mực của sự xa hoa trong ngành công nghiệp ô tô. Với lần nâng cấp này, chiếc sedan đầu bảng đã ứng dụng làn sóng công nghệ, đánh đổi sự tối giản truyền thống để khoác lên diện mạo đậm chất kỹ thuật số.

Theo Mercedes-Benz, có hơn 50% chi tiết trên S-Class bản nâng cấp 2027 được làm mới, nâng cấp hoặc tinh chỉnh. Điểm mới dễ dàng nhận ra của Mercedes-Benz S-Class 2027 bản nâng cấp là lưới tản nhiệt cỡ lớn, tăng diện tích thêm 20%. Lần đầu tiên được tích hợp hệ thống chiếu sáng viền và biểu tượng ngôi sao ba cánh dạng 3D mạ chrome.

Mercedes-Benz S-Class 2027 có hai phiên bản plug-in hybrid là S 450 e.

Nắp capo với biểu tượng Mercedes phát sáng là điểm nhấn gây chú ý và cũng gây tranh cãi. Hệ thống đèn pha và đèn hậu được thiết kế lại với hiệu ứng ánh sao đặc trưng, tạo nhận diện mới cho dòng xe. Bên cạnh đó, Mercedes-Benz S-Class 2027 còn mở rộng tuỳ chọn cá nhân hóa với chương trình Manufaktur Made to Measure, cung cấp hơn 150 màu sơn ngoại thất và hơn 400 tuỳ chọn nội thất.

Gói AMG Line bổ sung vẻ thể thao cho xe với bộ bodykit, bộ mâm AMG kích thước 21 inch, cùng những chi tiết nội thất đặc trưng như vô lăng đáy phẳng, bàn đạp thép không gỉ và giao diện hiển thị sắc đỏ. Không gian nội thất được làm lại hoàn toàn mới.

Các chi tiết ốp gỗ đã được thay thế bằng 3 màn hình kỹ thuật số, gồm: cụm đồng hồ 12,3 inch, màn hình trung tâm 14,4 inch và màn hình phụ 12,3 inch cho ghế hành khách. Bảng táp-lô và cụm điều khiển trung tâm được làm mới, tích hợp sạc không dây kép và khay để cốc có đèn viền. Vô lăng đa chức năng với các nút điều khiển vật lý, Mercedes vẫn giữ chất riêng để người dùng cảm giác điều khiển trực tiếp.

Mercedes-Benz đẩy mạnh công nghệ với hệ thống điều hòa thông minh có khả năng tự điều chỉnh hướng gió thông qua trợ lý ảo AI tích hợp nền tảng Chat GPT-4o và Bing. Trợ lý ảo này được thể hiện dưới hình ảnh động là biểu tượng Mercedes sống động, có thể tương tác với người dùng để điều chỉnh điều hòa, định vị và nhiều tính năng khác.

Hàng ghế sau được nâng cấp với hệ thống giải trí mới, trang bị màn hình 13,1 inch có thể tháo rời, tích hợp camera phục vụ họp trực tuyến qua Microsoft Teams. Ngoài ra, Mercedes-Benz S-Class 2027 trang bị dây đai an toàn có sưởi. Hệ thống âm thanh Burmester 3D là trang bị tiêu chuẩn, trong khi bản cao cấp sử dụng hệ thống 4D với tối đa 39 loa.

Sức mạnh của Mercedes-Benz S-Class 2027 có sự thay đổi, phiên bản S 580 4Matic trang bị động cơ V8 trục khuỷu phẳng hoàn toàn mới. Động cơ mild-hybrid tăng áp kép 4.0L (mã hiệu M177 Evo) sản sinh công suất 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm, cải thiện rõ rệt so với thế hệ trước.

Tất cả phiên bản S-Class 2027 đi kèm hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn với góc quay lên đến 4,5 độ.

Các cải tiến ở bộ tăng áp và hệ thống phun nhiên liệu giúp động cơ phản hồi nhanh hơn, vận hành êm ái hơn và tiết kiệm nhiên liệu hơn. Phiên bản Mercedes-Benz S 450 trang bị động cơ I6 3.0L, sản sinh công suất 376 mã lực và S 500 có công suất 443 mã lực.

Tại châu Âu, khách hàng còn có thêm tùy chọn động cơ diesel, dung tích 3.0L, cho công suất từ 313 đến 367 mã lực. Mercedes-Benz S-Class 2027 có hai phiên bản plug-in hybrid là S 450 e (công suất 429 mã lực, phạm vi chạy điện 118 km) và S 580 e (công suất 577 mã lực và có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 4,4 giây).

Tại thị trường Mỹ, Mercedes-Benz S-Class 2027 phân phối 3 phiên bản, gồm S 500, S 580 và S 580 e; các biến thể AMG sẽ ra mắt sau. Tất cả phiên bản S-Class 2027 đi kèm hệ thống đánh lái bánh sau tiêu chuẩn với góc quay lên đến 4,5 độ. Khách hàng có thể nâng cấp lên hệ thống đánh lái 10 độ, giúp giảm bán kính quay vòng xuống chỉ còn 10,8 mét. Hệ thống treo khí nén và E-Active Body Control vẫn là tùy chọn cao cấp dành cho những người tìm kiếm sự êm ái và ổn định vượt trội.

Dự kiến Mercedes-Benz S-Class 2027 bắt đầu mở bán cuối năm nay, mức giá vẫn chưa được tiết lộ.