Mercedes-Benz CLA thuần điện nhiều khả năng có mặt tại Việt Nam

Bước sang năm 2026, MBV cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuẩn hóa hệ thống nhà phân phối theo tiêu chuẩn toàn cầu MAR20X, với mục tiêu phần lớn hoàn tất nâng cấp vào cuối năm 2027. Song song đó, hãng dự kiến giới thiệu loạt sản phẩm mới trải dài nhiều phân khúc. Danh sách đáng chú ý bao gồm G 500, AMG GT 63 4MATIC+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 bản giới hạn và Mercedes-AMG G 63 thế hệ mới.

Ngoài ra, MBV cũng đang cân nhắc khả năng đưa mẫu CLA thuần điện hoàn toàn mới về thị trường Việt Nam. Mercedes-Benz CLA mới lấy cảm hứng thiết kế từ mẫu Concept CLA Class 2023. Đây là dòng xe nhập môn của Mercedes-Benz, hướng đến khách hàng trẻ tuổi sống tại đô thị.

Xe dự kiến cạnh tranh trực tiếp với Tesla Model 3 và BMW i4 trong phân khúc xe sang chạy điện.

Mẫu xe này dự kiến sẽ được bàn giao vào nửa sau năm 2025 với mức giá dưới 60.000 USD tương đương gần 1,6 tỷ đồng. So với thế hệ trước, Mercedes-Benz CLA 2025 có kích thước vượt trội với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là: 4.723 x 1.855 x 1.468 mm. Chiều dài cơ sở cũng được kéo dài thêm 61mm, đạt 2.790 mm, mang lại không gian rộng rãi hơn.

Phần đầu xe được trang bị cụm đèn viền dạng ngôi sao ba cánh. Đặc biệt, trên phiên bản thuần điện, lưới tản nhiệt giả lập đi kèm với tính năng phát sáng hiện đại. Trong khi đó, phiên bản động cơ đốt trong vẫn giữ thiết kế nan lưới tản nhiệt truyền thống với họa tiết ngôi sao ba cánh đặc trưng.

Một điểm đáng chú ý là Mercedes-Benz CLA là mẫu xe đầu tiên của thương hiệu này sở hữu khoang hành lý phía trước với dung tích 101 lít. Tuy nhiên, dung tích khoang hành lý phía sau giảm 55 lít, còn 405 lít, do sự thay đổi trong thiết kế bộ pin điện.

Phiên bản CLA 250+ sử dụng hệ dẫn động cầu sau, cho công suất 272 mã lực.

Xe được trang bị hệ điều hành Mercedes-Benz Operating System (MB.OS), tích hợp trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant. Hệ thống này sử dụng AI từ Chat GPT và Google Gemini, giúp xử lý các yêu cầu của người dùng thông minh hơn. Nội thất xe sử dụng nhiều chất liệu cao cấp, mang đến trải nghiệm sang trọng hơn so với các phiên bản trước đây.

Tại thời điểm ra mắt, Mercedes-Benz CLA có hai phiên bản thuần điện. Phiên bản CLA 250+ sử dụng hệ dẫn động cầu sau, cho công suất 272 mã lực, và có khả tăng tốc 0-97 km/h trong 6,6 giây, tốc độ tối đa 209 km/h. Phiên bản CLA 350 4MATIC được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, công suất 354 mã lực, tăng tốc 0-97 km/h trong 4,8 giây, tốc độ tối đa vẫn giữ nguyên ở 209km/h.

Cả hai phiên bản đều sử dụng bộ pin Nickel-Manganese-Cobalt 85 kWh với cấu hình 800V. Khả năng di chuyển trong một lần sạc của CLA 250+ dao động từ 694 đến 792 km, trong khi CLA 350 4MATIC có thể di chuyển từ 672 đến 771 km.

Mercedes-Benz CLA bản thuần điện được vinh danh là Xe của Năm 2026 (Car of the Year 2026) tại châu Âu.

Ngoài ra, Mercedes-Benz cũng sẽ ra mắt phiên bản CLA động cơ đốt trong với tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian. Phiên bản hybrid dự kiến sẽ trình làng không lâu sau đó. Trong đợt thông tin lần này, MBV đã bổ nhiệm Ông Rene Neumann vào vị trí Tổng giám đốc (CEO) từ tháng 1/2026.

Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu tròn 100 năm kể từ khi tên thương hiệu Mercedes-Benz chính thức ra đời trên toàn cầu. Trong hơn 20 năm làm việc, ông đã kinh qua nhiều vị trí quan trọng tại các đơn vị kinh doanh và khu vực khác nhau. Đến năm 2020, ông được bổ nhiệm làm CFO khu vực SEA2, phụ trách các thị trường Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Singapore.

Tổng giám đốc mới của MBV vừa được công bố thông tin.

Việc bổ nhiệm CEO mới diễn ra trong bối cảnh Mercedes-Benz Việt Nam chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn ở phân khúc xe sang, đặc biệt khi BMW đã vượt lên về doanh số trong năm gần nhất. Sự thay đổi ở vị trí lãnh đạo cùng chiến lược sản phẩm mới được kỳ vọng sẽ giúp MBV củng cố lại vị thế và tạo.