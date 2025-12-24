Cận cảnh mẫu xe Mercedes-Benz GLE 400 E đầu tiên về Việt Nam

Đây là mẫu SUV Plug-in Hybrid (PHEV) đầu tiên của hãng tại thị trường trong nước, mở ra một lựa chọn mới mẻ cho nhóm khách hàng muốn trải nghiệm xe điện nhưng vẫn cần sự linh hoạt của động cơ xăng. Điểm giá trị nhất trên mẫu xe này chính là hệ truyền động PHEV (Hybrid sạc ngoài) thế hệ mới, cho phép xe vận hành như một chiếc xe điện thực thụ trong nhu cầu di chuyển hàng ngày.

Phiên bản GLE 400 e 4MATIC nhận được những nâng cấp về thiết kế và trang bị tiện nghi: Lưới tản nhiệt thiết kế mới với họa tiết ngôi sao ba cánh. Xe được trang bị cụm đèn MULTIBEAM LED. Và bộ mâm AMG có kích thước 20-inch đi kèm thiết kế 5 chấu kép.

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC đang định vị mình ở phân khúc cao cấp.

Phiên bản GLE 400 e 4MATIC nhận được những nâng cấp về thiết kế và trang bị tiện nghi.

Nhưng chi tiết nội thất nổi bật như: Ghế bọc da Lugano, ốp gỗ walnut open-pore / Ghế trước có chức năng thông gió / Cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic / Hệ thống điều hòa khí hậu 4 vùng THERMOTRONIC / Gói Acoustic Comfort với kính nhiều tầng cách âm/cách nhiệt / Ngăn để cốc phía trước có chức năng giữ nhiệt / Gói AIR BALANCE và hệ thống lọc khí ENERGIZING AIR CONTROL. Hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay™ và Android Auto™.

GLE 400 e được trang bị khối động cơ lai xăng điện, dung tích 2.0L, cho công suất 252 mã lực và mô-tơ điện có công suất 136 mã lực, tạo ra tổng công suất 381 mã lực và mô-men xoắn 650 Nm. Xe mạnh hơn cả bản GLE 450 dùng máy I6 trước đây.

Lưới tản nhiệt thiết kế mới với họa tiết ngôi sao ba cánh.

Bộ mâm AMG có kích thước 20-inch đi kèm thiết kế 5 chấu kép.

Nhờ viên pin 25,28 kWh, xe có thể đi được từ 95 – 114 km (WLTP) mà không cần tốn một giọt xăng. Điều này giúp chủ xe đi làm cả tuần trong thành phố chỉ bằng năng lượng điện. Thời gian sạc đầy pin GLE 400 e 4MATIC với bộ sạc AC 11kW tại nhà mất khoảng 2,75 giờ.

Hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ mới với cặp màn hình 12,3-inch.

Xe được trang các công nghệ tiện nghi và hệ thống an toàn​ như: Hệ thống thông tin giải trí MBUX thế hệ mới với cặp màn hình 12,3-inch / Hệ thống âm thanh Burmester® 13 loa công suất 590 watt, tích hợp công nghệ Dolby Atmos® / Hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) / Công nghệ dẫn đường MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam và Thực tế tăng cường (AR Navigation) / Camera 360° với tính năng hiển thị hình ảnh bên dưới nắp ca-pô "Transparent bonnet" và các tính năng an toàn tiêu chuẩn bao gồm Active Brake Assist và Blind Spot Assist.

Thời gian sạc đầy pin GLE 400 e 4MATIC với bộ sạc AC 11kW tại nhà mất khoảng 2,75 giờ.

GLE 400 e được trang bị khối động cơ lai xăng điện, dung tích 2.0L.

Mercedes-Benz GLE 400 e 4MATIC là sự lựa chọn cho những khách hàng muốn trải nghiệm xe điện nhưng chưa tự tin về hạ tầng trạm sạc tại Việt Nam, cần một chiếc SUV sang trọng, yên tĩnh tuyệt đối khi đi phố và mạnh mẽ khi đi đường trường và yêu thích công nghệ và giá trị thương hiệu "Ngôi sao ba cánh".

Hiện xe đang có mức giá bán 4,669 tỷ đồng, GLE 400 e 4MATIC đang định vị mình ở phân khúc cao cấp, đối đầu trực tiếp với các đối thủ sừng sỏ Volvo XC90 Recharge đang có giá khoảng 4,3 tỷ đồng cũng sắp ra mắt bản mới tại Việt Nam.