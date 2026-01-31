Kymco Dink G150 2026 ra mắt: Mẫu xe khiến "vua tay ga" Honda cũng phải e dè

Đây là bản nâng cấp hướng đến nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu tay ga đa dụng, dễ tiếp cận nhưng vẫn sở hữu thiết kế hiện đại cùng nhiều trang bị đáng chú ý.

Ở phiên bản mới, Kymco Dink G150 2026 được tinh chỉnh về ngoại hình với các đường nét mang đậm phong cách thể thao, kết hợp tư thế lái năng động, sẵn sàng đồng hành cùng người dùng trên nhiều điều kiện và cung đường khác nhau. Hệ thống chiếu sáng Full LED được trang bị đồng bộ, đi kèm kính chắn gió cao giúp hạn chế gió tạt, mang lại sự thoải mái hơn cho người lái trong quá trình di chuyển.

Xe sử dụng cụm đồng hồ LCD kỹ thuật số, hiển thị đầy đủ các thông tin vận hành cần thiết. Bên cạnh đó, hệ thống chìa khóa thông minh smartkey cùng cơ chế khởi động êm ái cho thấy định hướng rõ ràng của Kymco trong việc nâng cao trải nghiệm tiện nghi và an toàn cho người dùng hằng ngày.

Về khả năng vận hành, Dink G150 2026 được trang bị hệ thống treo sau dạng phuộc đôi có bình dầu phụ, cho phép điều chỉnh linh hoạt. Cấu hình bánh trước 14 inch và bánh sau 13 inch giúp xe đạt được sự cân bằng giữa độ ổn định khi di chuyển đường dài và tính linh hoạt trong môi trường đô thị. Ngay cả những chi tiết như hộp lọc gió cũng được Kymco tối ưu hóa hiệu suất với công nghệ ECS+, khiến nhiều người liên tưởng đến eSP+ trên các mẫu xe của Honda.

Cung cấp sức mạnh cho mẫu tay ga này là động cơ 150 cc, làm mát bằng dung dịch, sản sinh công suất tối đa khoảng 11,5 kW (tương đương 15,6 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 14,2 Nm. Với thông số này, Dink G150 2026 được xếp vào nhóm đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Honda ADV160. Ngoài ra, bình xăng dung tích 12 lít – lớn hơn phần lớn các mẫu xe trong cùng phân khúc – giúp xe có khả năng di chuyển quãng đường dài hơn, phù hợp cho cả nhu cầu đi lại hằng ngày lẫn những chuyến đi khám phá.

Về an toàn, Kymco Dink G150 2026 được trang bị phanh đĩa cho cả bánh trước và sau, mang lại hiệu quả phanh ổn định. Xe còn được tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS hai kênh do Bosch cung cấp, cùng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, góp phần nâng cao độ an toàn trong quá trình vận hành.

Tại thị trường Trung Quốc, Kymco Dink G150 phiên bản 2026 được phân phối với mức giá 13.980 nhân dân tệ, tương đương khoảng 52,3 triệu đồng khi quy đổi sang tiền Việt theo tỷ giá hiện tại.