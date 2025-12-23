Xe bán tải hạng sang Mercedes-Benz Unimog lộ diện

Mercedes-Benz thử nghiệm biến thể Unimog mới với động cơ 6 xi-lanh, tích hợp công nghệ MirrorCam và thay đổi toàn diện không gian nội thất từ xe chuyên dụng sang tiêu chuẩn hạng sang. Sau 80 năm duy trì vị thế trong phân khúc xe tải đa dụng chuyên dụng, Mercedes-Benz Special Trucks vừa công bố một phiên bản thử nghiệm mới (show car) dựa trên nền tảng Unimog U 4023.

Bên cạnh đó, gương chiếu hậu truyền thống đã được loại bỏ hoàn toàn, thay bằng hệ thống MirrorCam. Công nghệ này sử dụng camera truyền hình ảnh trực tiếp vào màn hình trong cabin, giúp tối ưu hóa tầm nhìn và giảm thiểu điểm mù cho người lái khi di chuyển trong các không gian hẹp hoặc địa hình phức tạp.

Mercedes-Benz sẽ chuyển giao phương tiện cho một nhóm khách hàng mục tiêu để vận hành thử nghiệm.

Thay vì bảng điều khiển và ghế ngồi tập trung hoàn toàn vào công năng của một chiếc xe tải công trình, không gian bên trong đã được thay đổi theo hướng tiện nghi hóa. Cabin 4 chỗ ngồi sử dụng các vật liệu như da cao cấp cho cả ghế ngồi, thảm sàn và các chi tiết ốp.

Ghế được tinh chỉnh theo thiết kế công thái học nhằm giảm mệt mỏi cho người vận hành trong những chuyến đi dài. Hệ thống đèn LED nội thất cũng được tích hợp để thay đổi môi trường ánh sáng bên trong, đưa tiêu chuẩn cabin của Unimog tiệm cận với các dòng SUV dân dụng hiện đại.

Mặc dù có những thay đổi lớn về diện mạo và trang bị, Mercedes-Benz khẳng định các thông số kỹ thuật nền tảng của Unimog vẫn được giữ nguyên để đảm bảo hiệu suất vận hành thực tế. Xe vẫn sử dụng khung gầm linh hoạt có khả năng xoắn vặn cao, hệ thống trục cổng (portal axles) giúp tăng khoảng sáng gầm xe, cùng hệ dẫn động 4 bánh có khóa vi sai toàn phần.

Các nâng cấp về ngoại thất như sơn mờ, vành nhôm beadlock và đèn LED không làm ảnh hưởng đến các góc thoát hay khả năng lội nước của phương tiện. Hiện tại, mẫu xe này chưa được sản xuất hàng loạt.

Đây là bước đi nhằm đánh giá phản ứng của thị trường đối với việc đưa các tiêu chuẩn tiện nghi của xe du lịch hạng sang lên một cấu trúc xe tải offroad hạng nặng. Dự án được thực hiện với sự phối hợp kỹ thuật từ Hellgeth Engineering, tập trung vào thay đổi hệ thống truyền động và trải nghiệm người dùng trong cabin.

Điểm khác biệt quan trọng nhất về kỹ thuật trên phiên bản này là việc thay thế động cơ I4 tiêu chuẩn bằng động cơ diesel I6 mã OM 936, dung tích 7.7L. Khối động cơ này cho công suất 297 mã lực, mục tiêu là cải thiện độ mượt mà khi vận hành và cung cấp dải mô-men xoắn rộng hơn cho các nhu cầu phức tạp.

Theo lộ trình, Mercedes-Benz sẽ chuyển giao phương tiện cho một nhóm khách hàng mục tiêu để vận hành thực tế trong suốt năm tới. Mục đích của quá trình này là thu thập dữ liệu về độ bền của các trang bị mới cũng như mức độ hài lòng của người dùng đối với sự kết hợp giữa "xe tải" và "tiện nghi hạng sang".

Dựa trên những phản hồi thực tế này, hãng sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc có đưa cấu hình 6 xi-lanh và nội thất cao cấp này vào dây chuyền sản xuất chính thức hay không.