Mercedes-Benz Việt Nam giảm giá C-Class và E-Class, cao nhất tới 320 triệu đồng

Để kích cầu mua sắm, Mercedes-Benz Việt Nam đã âm thầm điều chỉnh giá bán của 2 dòng xe C-Class và E-Class. Mức giảm giá cao nhất lên đến 320 triệu đồng, áp dụng cho các phiên bản E 300 AMG và C 200 Avantgarde Plus. Cụ thể:

Mercedes-Benz C 200 Avantgarde và C 300 AMG được hãng giảm giá 210 triệu đồng, giá xe giờ đây chỉ còn 1,389 tỷ và 1,889 tỷ đồng. Mức giảm tương ứng của Mercedes-Benz C 200 Avantgarde Plus là 260 triệu đồng, giá xe giờ đây chỉ còn 1,589 tỷ đồng.

Với giá bán khởi điểm mới, Mercedes-Benz C-Class thậm chí còn rẻ hơn 2 bản 2.5Q và 2.5HV của dòng sedan hạng trung Toyota Camry. Đồng thời, mẫu xe sang này cũng có giá niêm yết hấp dẫn hơn đối thủ đồng hương BMW 3-Series. Hiện giá niêm yết của BMW 3-Series dao động từ 1,499 - 1,879 tỷ đồng.

Mercedes-Benz C-Class thế hệ mới được đánh giá cao bởi thiết kế trẻ trung, hiện đại, đi kèm với nhiều trang bị công nghệ tiên tiến. Chính thức ra mắt tại Việt Nam từ tháng 4/2022, xe được chuyển sang lắp ráp trong nước thay vì nhập khẩu nguyên chiếc.

C-Class được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 1.5L hoặc 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic. Các phiên bản đều đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của khách hàng, đặc biệt là khách hàng trẻ tuổi.

Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới mang đến sự sang trọng, đẳng cấp cùng với khả năng vận hành mạnh mẽ. Sau khi giảm giá, E 180, E 200 Exclusive và E 300 AMG có giá bán lần lượt chỉ còn 1,889 tỷ đồng, 2,223 tỷ đồng và 2,889 tỷ đồng, giảm từ 270 triệu đến 320 triệu đồng. E-Class được trang bị động cơ tăng áp 1.5L hoặc 2.0L, kết hợp với hộp số tự động 9 cấp và hệ dẫn động cầu sau.

Việc điều chỉnh giá bán của Mercedes-Benz C-Class và E-Class được đánh giá là động thái nhằm thu hút khách hàng trong bối cảnh thị trường xe sang đang cạnh tranh gay gắt.

