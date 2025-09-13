Mercedes-Benz vượt mặt Tesla về hệ thống lái tự động cấp độ 3 tại Mỹ

Theo định nghĩa của Hiệp hội Kỹ sư Ô tô quốc tế (SAE), có sáu cấp độ tự động hóa từ 0 (không tự động) đến 5 (tự động hoàn toàn). Các hệ thống hỗ trợ lái quen thuộc như ga tự động hay giữ làn chỉ mới ở cấp độ 1. Xe Tesla hiện dừng ở cấp độ 2, tức có thể kiểm soát đánh lái và tăng tốc nhưng tài xế vẫn phải luôn sẵn sàng can thiệp.

Xe chỉ thực sự được coi là tự lái từ cấp độ 3 trở lên. Mercedes được cấp phép cung cấp hệ thống Drive Pilot tại Nevada đầu năm 2023 và sau đó ở California. Điều này giúp khách hàng tại hai bang có thể hợp pháp trải nghiệm lái xe cấp độ 3 trong những điều kiện nhất định.

Mercedes chọn con đường “chứng nhận trước, thương mại sau”. Hệ thống Drive Pilot cấp độ 3 của hãng được thiết kế với điều kiện vận hành giới hạn, chỉ hoạt động trên cao tốc chia làn, vào ban ngày và trong tình huống giao thông nhất định. Xe được trang bị bộ cảm biến đa lớp gồm camera, radar, lidar, bản đồ HD và hệ thống dự phòng để đảm bảo an toàn.

Mercedes kiên trì xin phê duyệt từ từng bang trước khi tung ra thị trường. Nhờ vậy, hãng trở thành nhà sản xuất đầu tiên có hệ thống lái tự động cấp độ 3 được chấp thuận tại Mỹ. Trong khi đó, Tesla chọn hướng đi “AI trước, quy mô trước”, tận dụng dữ liệu thực tế từ hàng triệu xe đang lăn bánh để huấn luyện hệ thống trí tuệ nhân tạo. Các xe của Tesla được trang bị phần cứng tối giản, không dùng radar hay lidar, thậm chí bỏ cả cảm biến siêu âm từ năm 2022 để tập trung vào công nghệ camera Tesla Vision.

Cách tiếp cận này giúp Tesla nhanh chóng mở rộng nhưng cũng gây ra nhiều tranh cãi, từ kiện tụng, tai nạn chết người đến sự nhầm lẫn của người lái khi tin rằng xe có thể vận hành hoàn toàn tự động. Cách đặt tên “Full Self-Driving” cũng bị giới chức và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng phản đối vì gây hiểu lầm.

Tesla còn gặp nhiều rắc rối pháp lý. Tháng 7/2025, Sở xe cơ giới California (DMV) kiện Tesla vì quảng cáo sai về khả năng tự lái, đồng thời đề nghị đình chỉ hoạt động sản xuất và bán xe trong 30 ngày. Dù vậy, hãng vẫn khai trương dịch vụ robotaxi thử nghiệm tại Austin, Texas vào tháng 6/2025 với xe Model Y trang bị phần mềm FSD. Tuy nhiên, dịch vụ này bị giới hạn, chỉ dành cho khách mời và vẫn cần người giám sát ngồi ghế trước.

Tại California, Tesla chưa xin được giấy phép cho dịch vụ robotaxi tự hành. Hiện hãng chỉ có giấy phép thử nghiệm với tài xế an toàn và giấy phép vận tải dạng thuê xe có tài xế, chưa đủ điều kiện để vận hành dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe tự lái.

Tesla muốn thắng nhờ dữ liệu khổng lồ và tốc độ cải tiến, nhưng điều này khiến người dùng trở thành một phần của quá trình thử nghiệm. Mercedes thì đặt ưu tiên vào sự tin cậy pháp lý và an toàn, triển khai chậm mà chắc. Hiện Mercedes đang dẫn đầu khi là hãng đầu tiên cung cấp xe tự lái cấp độ 3 được công nhận hợp pháp tại Mỹ, dù các mẫu xe vẫn ở phân khúc cao cấp với mức giá đắt đỏ.



Tesla vẫn giữ vị trí thương hiệu xe điện phổ biến nhất với lượng người hâm mộ lớn, nhưng cuộc đua công nghệ tự lái đang ngày càng nóng khi nhiều hãng khác cũng tham gia. Kết quả cuối cùng vẫn còn để ngỏ.