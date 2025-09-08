Mercedes-Benz E-Class 2025 nhận cọc, ra mắt tháng 10

Theo nguồn tin từ các đại lý, Mercedes-Benz E-Class thế hệ sáu W214 dự kiến ra mắt ngay đầu tháng 10/2025. Mẫu sedan cỡ trung sẽ lắp ráp trong nước, có 3 phiên bản cùng nhiều trang bị đẳng cấp. Mercedes-Benz E-Class 2025 tiếp tục lắp ráp với 3 phiên bản E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG.

Mercedes-Benz E-Class W214 ra mắt toàn cầu trong tháng 4/2023. Đây là mẫu xe thuộc thế hệ thứ 6 kể từ khi đổi thành E-Class từ năm 1993, nhưng là thế hệ thứ 11 nếu tính từ dòng xe Mercedes 1980 ra mắt vào năm 1953. Bước qua thế hệ mới, dòng sedan hạng sang lâu đời của Mercedes-Benz tiếp tục áp dụng triết lý “Sensual Purity” nhưng kết hợp công nghệ số hóa mang lại nhiều cải tiến về thiết kế, tiện nghi và vận hành.

Mẫu xe thế hệ mới cũng định hình rõ ràng cho kỷ nguyên “xăng – điện song hành”, trước khi hãng xe Đức bước vào giai đoạn xe điện hoàn toàn trong thập kỷ tới. Tổng thể Mercedes-Benz E-Class 2025 sẽ có phong cách bo tròn tương tự S-Class, trong khi cụm lưới tản nhiệt có viền LED bao quanh nổi bật vào ban đêm. Ngoài ra, cụm đèn hậu cũng có logo 3 cánh độc đáo, giúp dễ dàng nhận diện.

Trên phiên bản E 300 AMG cao cấp nhất, khoang lái sẽ được trang bị cụm màn hình MBUX Superscreen siêu rộng, theo đó hành khách bên phụ có thêm 1 màn hình thứ 3 12,3 inch điều khiển bằng cảm ứng. Sau vô lăng là đồng hồ lái kỹ thuật số 12,3 inch trong khi màn hình giải trí cảm ứng có kích cỡ đến 17,7 inch. Ngoài ra, E 300 AMG còn được trang bị hệ thống âm thanh Burmester 4D 17 loa, hệ thống lọc không khí…

Với các phiên bản tương đồng với thế hệ trước, khả năng Mercedes-Benz W214 tại Việt Nam tiếp tục cung cấp 2 tùy chọn động cơ. Các phiên bản E 200 sẽ đi kèm động cơ xăng I4, dung tích 2.0L tăng áp, cho công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 320 Nm.

Trong khi phiên bản E 300 AMG sẽ đi kèm động cơ xăng 2.0L tăng áp mạnh đến 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 Nm. Tất cả phiên bản đều trang bị hệ thống mild-hybrid với bộ pin 48V, kết hợp cùng hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic.

Trên thị trường quốc tế, Mercedes-Benz E-Class W214 trang bị tiêu chuẩn hệ thống treo lò xo cuộn, nhưng có tùy chọn Technology Pack với hệ thống treo khí nén cho phép tùy chỉnh độ đàn hồi thích ứng và hệ thống chuyển hướng bánh sau.

Nâng cấp an toàn bao gồm hệ thống an toàn ADAS tiêu chuẩn với hỗ trợ giữ khoảng cách chủ động, phanh khẩn cấp, hỗ trợ giữ làn, tính năng dừng khẩn cấp Active Emergency Stop Assist. Ngoài ra, E-Class W214 còn tùy chọn nâng cấp Driving Assistance Plus với Hỗ trợ chuyển làn an toàn khi không có xe trong điểm mù, Đánh lái né chướng ngại vật…

Theo thông tin đồn đoán, mẫu xe sẽ có giá bán tăng nhẹ so với hiện tại mẫu xe E-Class đang phân phối tại Việt Nam từ 2,09 – 2,95 tỷ đồng.