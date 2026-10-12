Mazda2 giảm giá rẻ ngang xe hạng A

Thị trường ô tô Việt Nam tiếp tục nóng lên với cuộc đua giảm giá trong quý IV/2026. Ở phân khúc sedan hạng B, Mazda2 là một trong những cái tên mới nhất tung ưu đãi đáng chú ý, với mức hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ trong tháng 10.

Cụ thể, Mazda2 1.5L AT có giá niêm yết 418 triệu đồng, giảm còn 394 triệu đồng sau khi áp dụng ưu đãi, tương đương mức giảm 24 triệu đồng. Theo Thaco Auto, giá bán này chưa bao gồm quà tặng và các chương trình khuyến mại riêng tại đại lý. Mức hỗ trợ cũng có thể thay đổi tùy phiên bản và khu vực.

Với giá khởi điểm dưới 400 triệu đồng, Mazda2 không chỉ tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Vios, Hyundai Accent và Mitsubishi Attrage mà còn tạo áp lực lên nhóm xe đô thị cỡ A như Kia Morning (giá niêm yết từ 325 triệu đồng), Hyundai Grand i10 (từ 360 triệu đồng), hay VinFast VF 5 (từ 496 triệu đồng).

Việc đưa giá bán xuống dưới ngưỡng 400 triệu đồng giúp Mazda2 tiếp cận nhóm khách hàng có ngân sách hạn chế, đặc biệt là những người mua xe lần đầu hoặc tìm kiếm phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại trong đô thị.

Động thái giảm giá cũng diễn ra trong bối cảnh doanh số Mazda2 vẫn đứng sau các đối thủ dẫn đầu phân khúc. Trong tháng 8/2026, mẫu xe này bán được 482 chiếc, thấp hơn Toyota Vios với 656 xe nhưng vượt Honda City (279 xe) và Hyundai Accent (151 xe).

Tính chung 8 tháng đầu năm, Mazda2 đạt doanh số 3.634 xe. Trong cùng kỳ, Toyota Vios bán được 6.173 xe, còn Honda City đạt 4.835 xe. Khoảng cách doanh số cho thấy Mazda2 vẫn cần thêm lợi thế cạnh tranh để thu hút khách hàng trong phân khúc sedan hạng B.

Mazda2 đang phân phối tại Việt Nam được nhập khẩu từ Thái Lan. Ở phiên bản mới nhất, xe có một số thay đổi về ngoại thất, gồm viền lưới tản nhiệt màu đen và thiết kế mâm xe mới. Nội thất cũng được tinh chỉnh về chất liệu ghế và trang bị tùy phiên bản. Xe sử dụng động cơ xăng SkyActiv 1.5L, sản sinh công suất 110 mã lực và mô-men xoắn cực đại 140 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Bên cạnh bản sedan, Thaco Auto còn phân phối Mazda2 Sport với kiểu dáng hatchback. Phiên bản này hiện có hai lựa chọn Luxury và Premium, giá niêm yết lần lượt 537 triệu đồng và 544 triệu đồng.