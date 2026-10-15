Sportbike 645cc gây "sốt" giá chỉ 131 triệu đồng, ngập tràn công nghệ

Phân khúc sportbike hạng trung đang trở nên sôi động với sự xuất hiện của Kove 650RR. Mẫu xe không chỉ có được bề ngoài mạnh mẽ ấn tượng mà còn được tích hợp động cơ mạnh mẽ và các trang bị thuộc hàng ấn tượng hàng đầu trong phân khúc.

Về sức mạnh, Kove 650RR được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 645 cc, làm mát bằng dung dịch. Động cơ có giới hạn vòng tua 15.000 vòng/phút, sản sinh công suất tối đa 124 PS và mô-men xoắn cực đại 69 Nm. Sức mạnh được truyền tới bánh sau thông qua hộp số 6 cấp kết hợp bộ ly hợp chống khóa bánh khi dồn số, giúp tăng độ ổn định khi giảm số trong quá trình vận hành thể thao.

Theo công bố của nhà sản xuất, Kove 650RR có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,4 giây và đạt tốc độ tối đa 260 km/h. Đây là những thông số đáng chú ý đối với một mẫu xe thuộc phân khúc supersport sử dụng động cơ dung tích 645 cc. Xe có trọng lượng không tải 188 kg, trong khi bộ khung bằng nhôm chỉ nặng 11 kg. Việc sử dụng khung nhôm nhẹ được kỳ vọng góp phần tối ưu khả năng vận hành và độ linh hoạt của xe.

Không chỉ tập trung vào hiệu suất động cơ, Kove còn trang bị cho 650RR nhiều công nghệ điện tử hỗ trợ người lái. Xe có bộ đo lường quán tính 6 trục IMU, làm nền tảng cho các hệ thống kiểm soát lực kéo nhạy theo góc nghiêng, kiểm soát chống bốc đầu và chống bó cứng phanh khi vào cua. Những tính năng này giúp người lái kiểm soát xe tốt hơn trong các tình huống tăng tốc mạnh hoặc di chuyển ở tốc độ cao, đặc biệt khi vào cua trên đường đua.

Danh sách trang bị còn có hệ thống sang số nhanh quickshifter, ga tự động cruise control, hệ thống giám sát áp suất lốp và màn hình đồng hồ TFT. Đáng chú ý, Kove 650RR còn được tích hợp hệ thống giám sát điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, những công nghệ thường được quan tâm trên các mẫu xe hiện đại nhằm nâng cao mức độ an toàn khi lưu thông.

Hệ thống treo trên xe có khả năng điều chỉnh, cho phép người lái tùy biến thiết lập theo điều kiện đường sá hoặc nhu cầu vận hành. Hệ thống phanh sử dụng hai đĩa phanh phía trước kết hợp cùm phanh 4 piston và một đĩa phanh phía sau. Cấu hình này phù hợp với định hướng thể thao của mẫu xe, dù hiệu quả phanh thực tế vẫn cần được đánh giá qua thử nghiệm vận hành.

Tại Trung Quốc, Kove 650RR được bán với giá niêm yết 33,977 nhân dân tệ - khoảng 131 triệu đồng.