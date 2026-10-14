Nỗi lo mất sạc của người dùng xe máy điện

Mỗi lần xuống hầm chung cư sạc chiếc xe điện Honda UC3, Minh Hải (TP HCM) lại dùng dây khóa cố định bộ sạc vào bánh xe trước khi rời đi. Đọc các thông tin về mất trộm bộ sạc trên các hội nhóm người dùng, Hải lo lắng bởi giá trị bộ sạc khá cao, kích thước lại nhỏ dễ xách. Tại thị trường Thái Lan, nơi sản xuất mẫu xe máy điện này, bộ sạc 1.200 W hiện có giá 17.000-20.0000 baht, tương đương khoảng 13-15 triệu đồng. Trong khi đó tại Việt Nam, một số Head báo giá khoảng 19-20 triệu đồng, hàng đặt theo nhu cầu.

Bộ sạc bị 'xích' vào bánh khi sạc xe máy điện. Ảnh: Hải Đăng

Thu Hằng (TP HCM) sử dụng xe máy điện Yadea, từng cất bộ sạc vào cốp xe trong lúc sạc, chỉ để dây điện thò ra ngoài vì không yên tâm an ninh ở hầm chung cư nơi sinh sống cũng như nơi công cộng. Mẫu xe Hằng sử dụng có thiết kế đầu nối sạc nằm bên ngoài thân xe, không có cơ cấu che chắn hoặc khóa riêng. Vì vậy, theo Hằng, nếu ai đó muốn lấy trộm, việc rút đầu sạc khỏi xe khá đơn giản.

Tuy nhiên, sau khi được những người dùng khác khuyến cáo bộ sạc cần đặt ở nơi thông thoáng để tản nhiệt, tránh nguy cơ quá nhiệt dẫn tới cháy nổ, Hằng không còn sử dụng cách này.

Ở hầu hết các hầm để xe, ban quản lý thường chỉ nhận trông xe, tức không bao gồm những phụ kiện gắn ngoài xe nếu có. Tuy bộ phận an ninh có thể hỗ trợ truy tìm, trích xuất camera nhưng "chờ được vạ thì má sưng", bộ sạc khó lòng tìm thấy ngay lập tức.

Trên các hội nhóm người dùng xe điện, câu chuyện mất bộ sạc cũng được nhiều người đề cập. Một số thành viên hỏi cách bảo quản khi phải sạc tại trạm hoặc khu vực công cộng, số khác hỏi thủ tục trình báo công an. Nhiều tài xế công nghệ, những người thường xuyên phải sạc xe ở nơi lạ cho rằng, với giá trị bộ sạc vài triệu đồng, việc tìm được lại là rất khó, vì vậy tốt nhất tự bảo quản, còn hơn "mất bò mới lo làm chuồng".

Bộ sạc của một mẫu xe máy điện phổ thông. Ảnh: Phạm Hải

Với những mẫu xe điện phổ thông, bộ sạc thường có giá vài triệu đồng, nhưng một số mẫu sử dụng bộ sạc công suất lớn có giá lên tới hàng chục triệu đồng. Vì vậy, nỗi lo của người dùng không chỉ nằm ở nguy cơ mất một phụ kiện có giá trị, mà còn ở việc phải tìm và mua bộ thay thế nếu xảy ra sự cố, trong khi xe có thể không sử dụng được trong thời gian chờ bộ sạc mới.

Cách bảo vệ bộ sạc khi sạc xe

Hiện, một số hãng xe thiết kế bộ sạc tích hợp trong thân xe, người dùng chỉ cần kéo dây và cắm vào ổ, ví dụ như sử dụng nồi cơm điện. Với phần lớn xe máy điện sử dụng pin cố định, bộ sạc là phụ kiện không thể thiếu trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, cách bố trí đầu kết nối giữa bộ sạc và xe khác nhau tùy mẫu, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng bảo vệ thiết bị.

Một số mẫu đặt cổng sạc bên trong cốp. Khi đó, người dùng có thể luồn dây ra ngoài rồi đóng cốp trong lúc sạc. Cách bố trí này khiến người lạ khó tiếp cận đầu kết nối và tháo bộ sạc khỏi xe nếu không mở được cốp. Với những mẫu này, người dùng cần chú ý cách luồn dây để không kẹp, đè hoặc làm căng dây khi đóng cốp, đồng thời đảm bảo nắp cốp vẫn đóng đúng khớp.

Trong khi đó, nhiều mẫu xe khác đặt cổng kết nối ở bên ngoài cốp. Với thiết kế này, đầu cắm và dây sạc dễ tiếp cận hơn, người khác có thể rút đầu nối khỏi xe mà không cần mở cốp. Nếu bộ sạc cũng được để ngay bên cạnh xe, việc lấy toàn bộ thiết bị càng dễ dàng.

Xe máy điện với thiết kế chấu cắm ở trong, khung cốp có rãnh để dẫn dây ra bên ngoài, giúp việc lấy cắp bộ sạc trở nên khó khả thi hơn. Ảnh: Phạm Hải

Với những loại xe này, nhiều người dùng truyền tai nhau cách hàn các khung thép để bảo vệ pin, từ đó có thể móc khóa dây để cố định pin vào xe, như cách của Minh Hải làm với chiếc Honda UC3 của mình. Tuy vậy, với cách này, người dùng lưu ý không nên khóa cứng pin và bánh xe, nếu xảy ra cháy nổ, sẽ rất khó để đẩy xe ra khu vực khác, tránh cháy lan. Nếu muốn khóa, có thể chọn tay dắt hoặc khung xe để cố định pin.

Người dùng không nên đặt bộ sạc đang hoạt động vào trong cốp. Bộ sạc sinh nhiệt trong quá trình chuyển đổi điện và cần không gian thông thoáng để tản nhiệt. Không gian kín có thể làm nhiệt tích tụ, ảnh hưởng đến thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.