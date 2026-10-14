Ra mắt Hyundai Tucson N Line 2027, đẹp thể thao hơn, có bản sạc ngoài

Khác với những mẫu xe hiệu năng cao được nâng cấp cả động cơ và khung gầm, Hyundai Tucson N Line tập trung chủ yếu vào thay đổi diện mạo. Xe kế thừa ngôn ngữ thiết kế “Art of Steel” của Tucson thế hệ mới, đồng thời bổ sung nhiều chi tiết tạo điểm nhấn riêng.

Phần đầu xe được thiết kế lại với cản trước góc cạnh, cánh gió môi cản trước và các hốc gió màu đen satin. Hệ thống chiếu sáng sử dụng ngôn ngữ H-Edge kết hợp đèn hậu Prism Rear Lamp. Công nghệ Micro Pixel Lighting với 25.600 điểm LED riêng biệt cho phép kiểm soát vùng sáng linh hoạt và tạo hiệu ứng chào mừng.

Dọc thân xe, các chi tiết như ốp sườn thể thao, gương chiếu hậu sơn đen bóng và logo N Line tạo sự khác biệt. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 20 inch thiết kế riêng. Phía sau, cản xe được tạo hình mới với các chi tiết mô phỏng bộ khuếch tán đồng màu thân xe và hai đầu ống xả.

Khoang cabin sử dụng tông màu đen chủ đạo, kết hợp đường chỉ khâu đỏ trên ghế, cửa xe và bảng táp-lô. Ghế thể thao bọc kết hợp da và da lộn textile nhằm tăng khả năng giữ người khi vào cua. Vô-lăng N Line có da đục lỗ, chỉ khâu đỏ, đi kèm bàn đạp kim loại và các chi tiết trang trí tối màu.

Trung tâm điều khiển là màn hình 17 inch chạy nền tảng Pleos Connect dựa trên Android Automotive OS. Trợ lý giọng nói Gleo AI Assistant hỗ trợ truy xuất thông tin trực tuyến và cập nhật phần mềm từ xa. Xe có thể trang bị hệ thống âm thanh Bang & Olufsen 12 loa cùng đèn nội thất tương tác Smart Mood Lamp.

Các tiện nghi đáng chú ý khác gồm ghế lái Ergo Motion, ghế trước Relaxation Comfort, điều hòa Multi-Air Mode, gương chiếu hậu kỹ thuật số và chìa khóa Digital Key 2.0. Xe hỗ trợ sạc không dây Qi 2.0 công suất 15 W cùng hai cổng USB-C 100 W cho hàng ghế sau.

Dù mang phong cách thể thao, Hyundai Tucson N Line vẫn đảm bảo tính thực dụng với khoang hành lý dung tích tối đa 613 lít. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 4:2:4 và trượt tiến/lùi 150 mm.

Hyundai Tucson N Line có ba cấu hình gồm mild hybrid 48V, hybrid tự sạc (HEV) và hybrid sạc ngoài (PHEV). Bản mild hybrid sử dụng động cơ xăng 1.6 T-GDi công suất 150 mã lực, kết hợp hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Hệ thống điện 48V hỗ trợ động cơ đốt trong nhưng không cho phép xe vận hành thuần điện.

Bản HEV kết hợp động cơ xăng 1.6L với mô-tơ điện và pin dung lượng 1,49 kWh, cho tổng công suất 245 mã lực. Xe sử dụng hộp số tự động 6 cấp, có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh. Khả năng kéo rơ-moóc tối đa đạt 1.910 kg.

Cao cấp nhất là bản PHEV, sử dụng pin 17,1 kWh và động cơ xăng 1.6L, cho tổng công suất 292 mã lực. Phạm vi di chuyển thuần điện tối đa đạt 67 km khi xe sử dụng mâm 20 inch. Phiên bản này có tùy chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh, khả năng kéo tối đa 1.810 kg.

Cả hai bản HEV và PHEV đều được trang bị hệ thống Trailer Reversing Assist hỗ trợ lùi xe khi kéo rơ-moóc.

Tucson N Line sở hữu gói an toàn Hyundai SmartSense với các tính năng như hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ lái xe trên cao tốc, hỗ trợ tránh va chạm khi đỗ xe, đỗ xe thông minh từ xa và phát hiện trẻ em trong xe. Các phiên bản hybrid còn có chế độ Stay Mode, giúp duy trì không gian yên tĩnh khi xe dừng.

Thông tin về giá bán và thời điểm phân phối Hyundai Tucson N Line 2027 tại từng thị trường hiện chưa được công bố.