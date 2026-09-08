Mazda lên kế hoạch cải tổ tất cả các dòng xe SUV đang phân phối

Mazda đang lên kế hoạch thực hiện những thay đổi quy mô lớn đối với 4 mẫu SUV sử dụng nền tảng Large Platform, gồm CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. Theo lãnh đạo hãng, đây sẽ không đơn thuần là đợt nâng cấp giữa vòng đời mà là một cuộc cải tổ đáng kể về thiết kế, nội thất và hệ truyền động.

Trong những năm gần đây, Mazda đầu tư mạnh vào nhóm sản phẩm cao cấp với nền tảng Large Platform dẫn động cầu sau, kết hợp động cơ I6 và hệ thống SUV mới. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh của nhóm xe này chưa đạt kỳ vọng của hãng.

CEO Masahiro Moro cho biết, mục tiêu của hãng là đưa 4 mẫu SUV này trở thành những sản phẩm chủ lực.

Chia sẻ với tờ Chugoku Shimbun của Nhật Bản, CEO Mazda Masahiro Moro xác nhận hãng đang chuẩn bị một chương trình thay đổi lớn dành cho CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90. Theo ông, Mazda sẽ đồng thời điều chỉnh ngoại thất, nội thất và hệ truyền động, với quy mô lớn hơn đáng kể so với các đợt nâng cấp thông thường.

Điều này đồng nghĩa những mẫu SUV nói trên có thể không chỉ được thay đổi một số chi tiết như cản xe, thiết kế mâm hay vật liệu nội thất. Mazda nhiều khả năng sẽ can thiệp sâu hơn vào cấu trúc sản phẩm nhằm cải thiện sức cạnh tranh trong phân khúc SUV tiệm cận xe sang.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh doanh số của nhóm SUV sử dụng Large Platform chưa đạt mục tiêu mà Mazda đề ra. Trong năm tài chính 2025, CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 đạt tổng doanh số 150.637 xe trên toàn cầu, thấp hơn mục tiêu 200.000 xe của hãng. Thị trường Mỹ có vai trò đặc biệt quan trọng khi đóng góp hơn một nửa doanh số các mẫu xe dựa trên nền tảng Large Platform.

Mazda đang lên kế hoạch thực hiện những thay đổi quy mô lớn đối với 4 mẫu SUV.

Hồi đầu tháng 8/2026, Giám đốc tài chính Mazda Jeffrey Guyton cũng thừa nhận hãng cần mở rộng hoạt động kinh doanh, đặc biệt tại Mỹ. Ông đồng thời cho biết một số chương trình cải tiến sản phẩm đã được đưa vào quá trình phát triển.

Mazda chưa công bố chi tiết những thay đổi cụ thể dành cho từng mẫu xe. Tuy nhiên, phát biểu của CEO Masahiro Moro cho thấy hãng đang hướng tới một chương trình nâng cấp toàn diện thay vì chỉ thực hiện những điều chỉnh mang tính hình thức.

Trong số những hạng mục được đề cập, hệ truyền động được xem là một trong những phần đáng chú ý nhất. Mazda đang phát triển động cơ Skyactiv-Z thế hệ mới và dự kiến công nghệ này không chỉ giới hạn ở động cơ I4.

Việc mở rộng phạm vi ứng dụng Skyactiv-Z có thể giúp Mazda xây dựng danh mục hệ truyền động đa dạng hơn, đặc biệt trong bối cảnh hybrid ngày càng trở thành lựa chọn phổ biến trên thị trường SUV. Hiện chưa có thông tin xác nhận CX-60, CX-70, CX-80 và CX-90 sẽ sử dụng những cấu hình động cơ nào sau khi được cải tổ. Do đó, những thay đổi cụ thể về công suất, hệ thống hybrid hay khả năng tiết kiệm nhiên liệu vẫn cần chờ Mazda công bố.

CEO Masahiro Moro cho biết, mục tiêu của hãng là đưa 4 mẫu SUV này trở thành những sản phẩm chủ lực, đại diện rõ nét hơn cho vị thế thương hiệu Mazda. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận quá trình này sẽ cần thêm thời gian.

Mazda chưa xác định thời điểm chính thức triển khai chương trình cải tổ cũng như chưa cho biết 4 mẫu SUV sẽ được cập nhật cùng lúc hay theo từng giai đoạn. Trong nhóm sản phẩm này, CX-60 là mẫu xe xuất hiện sớm nhất khi được giới thiệu vào năm 2022. CX-70 ra mắt tại Bắc Mỹ sau đó vào năm 2024, trong khi CX-80 và CX-90 phục vụ những thị trường khác nhau.

Việc Mazda lựa chọn thời điểm và mức độ nâng cấp cho từng mẫu xe nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào tuổi đời sản phẩm cũng như kết quả kinh doanh tại từng thị trường. Hiện hãng chưa công bố thêm thông tin về lịch trình cụ thể của chương trình này