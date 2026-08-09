Đại lý "xả kho" Mazda CX-5, giảm giá tới 107 triệu đồng

Một đại lý ở khu vực phía Nam hiện chào bán Mazda CX-5 Exclusive VIN 2025 với giá 762 triệu đồng, thấp hơn 107 triệu đồng so với mức niêm yết, tuy nhiên số lượng không còn nhiều. Đây là phiên bản cao cấp nhất của CX-5, nhưng sau ưu đãi, giá bán đã tiệm cận hoặc ngang ngửa một số mẫu SUV cỡ B như Toyota Yaris Cross (650-728 triệu đồng) hay Honda HR-V (669-835 triệu đồng, chưa gồm tùy chọn màu).

Không chỉ bản cao cấp, Mazda CX-5 bản tiêu chuẩn cũng đang được giảm giá mạnh. Nhiều đại lý giảm khoảng 33 triệu đồng, đưa giá bán thực tế từ 699 triệu xuống còn 666 triệu đồng. Đáng chú ý, mức giá này áp dụng cả với xe VIN 2026.

Với giá 666 triệu đồng, CX-5 trở thành mẫu SUV hạng C có giá khởi điểm thấp nhất phân khúc. Mức giá này thấp hơn đáng kể so với Ford Territory (739-875 triệu đồng) và Kia Sportage, mẫu xe hiện có giá khởi điểm 749 triệu đồng sau ưu đãi 20 triệu đồng.

Dù đã ở cuối vòng đời, CX-5 vẫn được đánh giá cao nhờ thiết kế, trang bị và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng của số đông khách hàng. Với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người mua thậm chí có thể tiếp cận phiên bản cao cấp của CX-5, thay vì chỉ các phiên bản thấp của nhiều đối thủ.

Việc CX-5 liên tục được giảm giá mạnh được cho là có thể liên quan đến quá trình dọn kho, chuẩn bị cho thế hệ mới. Mazda CX-5 thế hệ thứ ba từng được trưng bày tại Việt Nam vào cuối năm 2025 và cũng xuất hiện tại một trung tâm thử nghiệm khí thải, song chưa được công bố chính thức thời điểm ra mắt.

Mazda CX-5 2026 có kích thước dài 4.690 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.695 mm, cùng chiều dài cơ sở 2.775 mm. So với thế hệ hiện hành, xe dài hơn 100 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 15 mm và có chiều dài cơ sở tăng 75 mm.

Ngoại thất được thiết kế lại với lưới tản nhiệt viền đen liền mạch, cụm đèn LED thanh mảnh và thân xe bề thế hơn. Nội thất cũng thay đổi đáng kể với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm 15,6 inch. Nhiều phím bấm vật lý, bao gồm các nút điều khiển điều hòa, được tích hợp vào màn hình.

Tại thị trường quốc tế, Mazda CX-5 thế hệ mới sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên, công suất 140 mã lực, mô-men xoắn 238 Nm, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và dẫn động cầu trước. Xe cũng có thêm cấu hình mild-hybrid 24V.