Hệ thống ACC trên ô tô giữ khoảng cách thế nào di chuyển trên trên cao tốc?

Việc CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn trên cao tốc từ ngày 27/8 khiến hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) được nhiều tài xế quan tâm. Công nghệ này có thể hỗ trợ duy trì khoảng cách, nhưng không đồng nghĩa tài xế được phép phó mặc cho hệ thống.

ACC trên ô tô sử dụng radar, camera hoặc kết hợp cả hai để nhận diện xe phía trước. Khi phát hiện phương tiện chạy chậm hơn, hệ thống sẽ tự giảm tốc, phanh và tăng tốc trở lại khi đường thông thoáng. Trên các mẫu xe phổ biến tại Việt Nam, Toyota sử dụng Dynamic Radar Cruise Control (DRCC), Hyundai có Smart Cruise Control (SCC), Honda trang bị Adaptive Cruise Control, Mazda sử dụng Mazda Radar Cruise Control (MRCC), trong khi VinFast tích hợp ACC trong hệ thống ADAS.

Honda trang bị Adaptive Cruise Control trên các dòng xe.

Tùy từng mẫu xe, người lái có thể lựa chọn nhiều mức khoảng cách. Tuy nhiên, các mức này không phải khoảng cách cố định tính bằng mét mà hệ thống sẽ tự điều chỉnh theo tốc độ và tình huống giao thông.

Điều này đặc biệt đáng chú ý khi từ ngày 27/8/2026, CSGT bắt đầu xử phạt lỗi không tuân thủ khoảng cách an toàn trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Cao Bồ - Mai Sơn - Quốc lộ 45 - Nghi Sơn. Theo quy định, trong điều kiện đường khô ráo, thời tiết bình thường và tầm nhìn bảo đảm, xe chạy ở 60 km/h phải giữ tối thiểu 35 m; trên 60-80 km/h là 55 m; trên 80-100 km/h là 70 m; trên 100-120 km/h là 100 m.

Toyota sử dụng Dynamic Radar Cruise Control (DRCC).

Với ô tô, trường hợp không giữ khoảng cách an toàn nhưng chưa gây tai nạn có thể bị phạt 4-6 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe. Nếu vi phạm gây tai nạn, mức phạt tăng lên 20-22 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng cho biết việc xử lý dựa trên chứng cứ điện tử. Những tình huống bất khả kháng như xe phía trước phanh gấp, gặp sự cố hoặc phương tiện khác bất ngờ chen ngang làm khoảng cách thay đổi đột ngột sẽ được xem xét, không mặc nhiên xử phạt.

Mazda sử dụng Mazda Radar Cruise Control (MRCC).

Vì vậy, ACC có thể là công cụ hỗ trợ hữu ích khi chạy cao tốc nhưng không phải “lá chắn” trước lỗi khoảng cách. Tài xế vẫn cần lựa chọn mức khoảng cách phù hợp, quan sát liên tục và sẵn sàng can thiệp khi giao thông thay đổi.

Trong bối cảnh quy định về khoảng cách đang được siết chặt, việc hiểu rõ cách ACC hoạt động sẽ giúp người dùng tận dụng công nghệ an toàn hơn, thay vì coi đây là hệ thống có thể thay thế hoàn toàn khả năng quan sát và xử lý của người lái.