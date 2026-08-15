Mazda CX-3 thế hệ mới chốt thời gian quay trở lại

Sau thời gian dài duy trì thiết kế từ năm 2014 và ngừng sản xuất tại Nhật Bản vào đầu năm 2026, tương lai của mẫu subcompact SUV nhỏ nhất nhà Mazda đã có câu trả lời chính thức. Trong báo cáo tài chính giữa năm, hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ ra mắt thế hệ kế tiếp của dòng xe này vào năm 2027 và tiếp tục giữ lại tên gọi CX-3 thay vì đổi sang mã hiệu mới như CX-20.

Một chi tiết khá hy hữu trong tài liệu báo cáo là hình ảnh phác thảo dạng bóng mờ (silhouette) đi kèm dòng chữ "CX-3 thế hệ mới" thực chất lại là khung hình của chiếc CX-5 thế hệ cũ (KF Series). Dù vậy, diện mạo thực tế của CX-3 thế hệ thứ hai đã từng được hé lộ phần nào qua hai bản phác thảo chính thức tại một sự kiện ở Thái Lan vào năm ngoái.

Hình ảnh thiết kế cho thấy tân binh này sở hữu phong cách SUV thể thao đậm chất ngôn ngữ KODO thế hệ mới. Phần đầu xe mang nhiều đường nét tương đồng với CX-5 mới, trong khi đuôi xe kết hợp mui vuốt kiểu Coupe cùng cụm đèn hậu lấy cảm hứng từ bản concept Vision X-Compact - mẫu xe thử nghiệm được tin là bản xem trước của Mazda2 tương lai.

Hãng xe Nhật Bản xác nhận sẽ ra mắt thế hệ kế tiếp của dòng xe này vào năm 2027.

Khác với một số dòng xe hợp tác phát triển gần đây, CX-3 2027 vẫn được xây dựng trên nền tảng khung gầm do chính Mazda tự chủ. Xe sẽ cung cấp đa dạng tùy chọn truyền động bao gồm động cơ xăng truyền thống, Mild-Hybrid và Full-Hybrid. Với các phiên bản động cơ thuần xăng, Mazda nhiều khả năng vẫn giữ lại tùy chọn hộp số sàn 6 cấp.

Tài liệu từ hãng cho biết CX-3 thế hệ mới gánh vác mục tiêu chinh phục các phân khúc có doanh số cao, đặc biệt là tại khu vực châu Á và châu Đại Dương - nơi thế hệ tiền nhiệm từng ghi nhận sức hút mạnh mẽ trong suốt chu kỳ sản phẩm. Xe tiếp tục đảm nhận vai trò là mẫu SUV khởi điểm (entry-level) trong danh mục sản phẩm của Mazda, xếp dưới đàn anh CX-30.

Về kế hoạch sản xuất, Mazda xác nhận CX-3 thế hệ mới sẽ được lắp ráp tại nhà máy AutoAlliance Thailand (AAT). Từ "đại bản doanh" này, xe sẽ được xuất khẩu sang Nhật Bản, các nước trong khu vực ASEAN và một số thị trường quốc tế khác từ năm 2027.

CX-3 2027 vẫn được xây dựng trên nền tảng khung gầm do chính Mazda tự chủ.

Khi ra mắt, Mazda CX-3 mới sẽ cạnh tranh trực tiếp với loạt đối thủ trong phân khúc B-SUV như Toyota Yaris Cross, Honda HR-V, Ford Puma, Peugeot 2008, Renault Captur hay Hyundai Bayon. Những hình ảnh hé lộ chi tiết hơn về mẫu SUV này dự kiến sẽ được Mazda công bố trong vài tháng tới.