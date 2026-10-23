Mazda đưa robot và AI vào sản xuất CX-5, tham vọng giảm mạnh chi phí

Tại nhà máy của Yazaki ở tỉnh Yamaguchi, Nhật Bản, robot đảm nhiệm một số công đoạn như quấn băng keo quanh bó dây điện và luồn dây vào ống bảo vệ. Sau đó, AI phân tích hình ảnh để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Nhờ tự động hóa, dây chuyền vốn cần hơn 10 công nhân có thể giảm đáng kể số nhân sự trực tiếp tham gia sản xuất.

Đáng chú ý, Mazda và Yazaki đã phối hợp ngay từ giai đoạn thiết kế xe để đơn giản hóa cấu trúc và cách bố trí dây điện, giúp robot dễ dàng thực hiện các thao tác lắp ráp. Việc giảm khoảng 80% số biến thể bộ dây điện so với thế hệ trước cũng giúp tinh giản quản lý linh kiện và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Mazda cho biết, mức tiết kiệm chi phí nhân công đủ để duy trì tổng chi phí sản xuất tương đương phương án sản xuất ở nước ngoài, ngay cả khi tính đến khoản đầu tư thiết bị tự động hóa.

Bên cạnh tối ưu chi phí, hãng còn hướng đến nội địa hóa nguồn cung bằng cách sản xuất dây điện gần các nhà máy lắp ráp tại Hiroshima và Yamaguchi. Động thái này giúp giảm phụ thuộc vào nguồn linh kiện nhập khẩu, đồng thời hạn chế nguy cơ gián đoạn sản xuất như từng xảy ra với nhiều hãng xe sau khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát năm 2022.

CX-5 là mẫu xe đầu tiên được áp dụng quy trình mới. Mazda dự kiến mở rộng phương pháp tự động hóa sang các dòng xe và linh kiện khác trong chiến lược Manufacturing Innovation 2.0, hướng đến năm 2030.

Cải tiến này cũng tạo nền tảng cho kế hoạch điện khí hóa của hãng, khi xe hybrid và xe điện ngày càng đòi hỏi hệ thống dây dẫn phức tạp. Mazda dự kiến trang bị hệ truyền động hybrid riêng kết hợp động cơ Skyactiv-Z thế hệ mới cho CX-5 vào cuối năm 2027.