Mazda chỉ cung cấp tùy chọn động cơ hybrid thường cho dòng xe CX-5

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được bổ sung hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới, nhưng sẽ không có phiên bản hybrid sạc ngoài (PHEV). Thay vào đó, Mazda tiếp tục phân chia vai trò giữa các dòng SUV, trong đó CX-5 hướng đến hệ hybrid thông thường, còn CX-60 đảm nhiệm lựa chọn PHEV trong danh mục sản phẩm của hãng.

Theo đó, Mazda đang chuẩn bị đưa hệ truyền động hybrid mới lên CX-5 thế hệ tiếp theo. Mẫu SUV này được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những sản phẩm đầu tiên ứng dụng công nghệ động cơ mới của hãng, trong bối cảnh Mazda tiếp tục điều chỉnh danh mục sản phẩm theo hướng điện hóa.

Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được bổ sung hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới.

Một trong những công nghệ được nhắc đến là SKYACTIV-Z, hệ thống động cơ vẫn đang trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, Mazda chưa xác nhận đầy đủ thông số kỹ thuật cũng như cấu hình hệ truyền động sẽ được sử dụng trên CX-5 mới tại từng thị trường.

Ở thời điểm hiện tại, Mazda không có kế hoạch phát triển CX-5 PHEV. Giám đốc điều hành Mazda Australia Vinesh Bhindi cho biết, CX-60 đã đảm nhiệm vai trò cung cấp hệ truyền động hybrid sạc ngoài trong danh mục SUV của hãng, do đó CX-5 không cần thêm cấu hình tương tự.

Cách tiếp cận này cho thấy Mazda muốn phân biệt rõ hơn vai trò của từng dòng xe. CX-5 tiếp tục phục vụ nhóm khách hàng cần một mẫu SUV phổ thông có khả năng tiết kiệm nhiên liệu, trong khi CX-60 hướng đến những người dùng muốn có hệ truyền động PHEV với khả năng sạc pin từ nguồn điện bên ngoài.

Việc CX-5 không có phiên bản PHEV là lựa chọn đáng chú ý trong bối cảnh nhiều hãng xe đang mở rộng danh mục hybrid sạc ngoài. Toyota RAV4, một trong những đối thủ cạnh tranh của CX-5, là ví dụ khi cung cấp cả hệ truyền động hybrid thông thường và PHEV tại một số thị trường.

Với PHEV, bộ pin có thể được sạc từ nguồn điện bên ngoài, cho phép xe di chuyển bằng mô-tơ điện trong một phạm vi nhất định trước khi động cơ đốt trong tham gia vận hành hoặc phối hợp với hệ thống điện. Trong khi đó, hybrid thông thường chủ yếu tự bổ sung năng lượng cho pin thông qua động cơ và quá trình thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

Việc lựa chọn một trong hai công nghệ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm giá bán, thói quen sử dụng, khả năng tiếp cận hạ tầng sạc và chính sách tại từng thị trường. PHEV có thể phù hợp với người dùng thường xuyên sạc xe và di chuyển quãng đường ngắn hằng ngày, nhưng lợi thế này sẽ giảm nếu xe ít được sạc ngoài.

Một trong những công nghệ được nhắc đến là SKYACTIV-Z.

Đối với Mazda, tập trung vào hybrid thông thường trên CX-5 có thể giúp hãng hạn chế sự phức tạp trong danh mục sản phẩm, đồng thời duy trì một cấu hình phù hợp với nhiều nhóm khách hàng. Tuy nhiên, hiệu quả của chiến lược này còn phụ thuộc vào giá bán và khả năng cạnh tranh của CX-5 mới khi ra mắt.