Mazda CX-5 thế hệ mới có màn “lột xác” mạnh: Lớn hơn, thêm loat công nghệ

Theo kế hoạch, Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ được phân phối tại Malaysia dưới dạng CBU trong khoảng 12-16 tháng đầu tiên. Sau đó, mẫu xe này có thể chuyển sang hình thức CKD. Đáng chú ý, thế hệ thứ ba dự kiến vẫn bán song song với CX-5 thế hệ thứ hai trong một khoảng thời gian.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất trên Mazda CX-5 thế hệ mới nằm ở kích thước. Xe có chiều dài x rộng x cao lần lượt 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, tăng tương ứng 115 mm, 15 mm và 15 mm so với thế hệ trước.

Chiều dài cơ sở cũng được kéo lên 2.815 mm. Việc gia tăng kích thước không chỉ giúp CX-5 mới có diện mạo bề thế hơn mà còn mở rộng không gian dành cho hành khách, đồng thời cải thiện độ ổn định khi vận hành.

Khoang hành lý cũng được tối ưu với dung tích tăng thêm 61 lít. Hàng ghế thứ hai có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40, giúp tăng tính linh hoạt khi cần chở người và hành lý.

Về thiết kế, CX-5 mới vẫn duy trì ngôn ngữ Kodo đặc trưng của Mazda nhưng được tinh chỉnh theo hướng hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt có thêm phần viền đen, trong khi cụm đèn hậu được thiết kế với một số nét tương đồng với CX-60.

Về nội thất, Mazda thực hiện cuộc thay đổi đáng kể khi hướng CX-5 tới phong cách tối giản và hiện đại. Phần lớn nút bấm, công tắc vật lý được cắt giảm, trong đó có cả cụm điều khiển điều hòa truyền thống.

Tâm điểm của cabin là màn hình giải trí trung tâm với hai tùy chọn kích thước 12,9 inch hoặc 15,6 inch. Đáng chú ý, Mazda lần đầu tích hợp sâu hệ sinh thái Google vào hệ thống thông tin giải trí, bao gồm Google Maps, trợ lý Gemini và kho ứng dụng Google Play. Các trang bị đáng chú ý khác gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, sạc không dây chuẩn Qi, hệ thống âm thanh Bose 12 loa và cửa sổ trời toàn cảnh tùy chọn.

Tại Malaysia, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến sử dụng động cơ xăng 2.5L 4 xi-lanh hút khí tự nhiên e-Skyactiv G kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V. Động cơ xăng cho công suất khoảng 181 PS và mô-men xoắn 242 Nm, trong khi mô-tơ điện bổ sung 6,5 PS và 60,5 Nm.

Trong khi đó, tại một số thị trường như Indonesia, CX-5 mới sử dụng động cơ 2.5L hút khí tự nhiên không có mild-hybrid, cho công suất 188 PS và mô-men xoắn 257 Nm. Cả hai cấu hình đều kết hợp hộp số tự động 6 cấp Skyactiv-Drive, với tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh tùy phiên bản.