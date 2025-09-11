Mazda CX-5 mới thay đổi kiểu dáng hay chỉ là “bình mới rượu cũ”

Thế hệ hoàn toàn mới của Mazda CX-5 vừa được ra mất và đây là lần đầu tiên Mazda CX-5 xuất hiện phiên bản hybrid, đi kèm loạt nâng cấp đáng chú ý cả về thiết kế lẫn công nghệ. Tổng thể ngoại hình Mazda CX-5 mới vẫn giữ tỷ lệ thân xe và cửa sổ quen thuộc, nhưng nhiều chi tiết đã được tái thiết kế.

Cụm đèn pha vuốt sâu vào lưới tản nhiệt, khá giống với Mercedes-Benz EQC hay concept CX-6e. Lưới tản nhiệt giữ hình dạng cũ nhưng được làm mới với viền chrome mảnh và họa tiết bên trong tinh tế hơn. Cản trước gọn gàng, không còn khe gió giả hai bên, trong khi hốc hút gió trung tâm được mở rộng giúp tăng vẻ thể thao và hiện đại.

Vòm bánh xe ốp nhựa đen tạo cảm giác mạnh mẽ hơn, dự kiến các bản cao cấp sẽ có ốp cùng màu thân xe. Dù đuôi xe chưa xuất hiện trong ảnh rò rỉ, các hình ảnh chạy thử trước đó cho thấy cụm đèn hậu mảnh, sắc sảo, giống thiết kế trên các mẫu concept của BMW. Xe tiếp tục giữ kiểu ống xả kép lộ ra ngoài.

Mazda giữ vững bản sắc riêng cho CX-5 thế hệ mới khi không đi theo phong cách của các mẫu SUV lớn hơn như CX-60, CX-70 hay CX-90. Thiết kế cũng không giống CX-50 mẫu SUV có cùng phân khúc, giúp CX-5 giữ vững dấu ấn đặc trưng dù được làm mới.

Tuy nhiên, trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng thiết kế của CX-5 mới không khác biệt nhiều so với bản hiện tại, trông giống bản nâng cấp hơn là thế hệ hoàn toàn mới. Trong khi đó, một bộ phận người dùng đánh giá cao cách tiếp cận này của Mazda, khi giúp xe "bền dáng", không lỗi mốt theo thời gian.

Mazda CX-5 thế hệ mới có thể sẽ được trang bị màn hình cảm ứng 14,6 inch tương tự Mazda 6e, cùng thiết kế nội thất cao cấp vay mượn từ CX-90. Kích thước xe dự đoán tăng nhẹ để tăng không gian sử dụng, phù hợp hơn với nhu cầu gia đình.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là hệ truyền động hybrid hoàn toàn mới. Tại nhiều thị trường, Mazda CX-5 2026 sẽ tiếp tục trang bị động cơ xăng SkyActiv-G 2.5L cho công suất tối đa 187 mã lực và mô-men xoắn cực đại 251 Nm. Đi kèm với hộp số tự động 6 cấp và dẫn động AWD tiêu chuẩn.

Riêng tại thị trường châu Âu, CX-5 2025 sẽ dùng động cơ xăng hybrid nhẹ 2.5L e-Skyactiv G công suất 139 mã lực (tương tự Mazda3 và CX-30). Hệ dẫn động 4 bánh vẫn là tùy chọn đi kèm. Tuy nhiên, điểm đáng mong chờ nhất chính là thế hệ động cơ SkyActiv-Z hoàn toàn mới dự kiến ra mắt trong năm 2027. Mazda chưa tiết lộ nhiều về động cơ này nhưng hứa hẹn sẽ mang lại “mức hiệu suất và tiêu thụ nhiên liệu tối ưu hơn”.

Ngoài ra, Mazda vẫn chưa có kế hoạch ra mắt CX-5 thuần điện trong tương lai gần. Thay vào đó, một mẫu SUV điện hoàn toàn khác mang tên CX-6e dự kiến trình làng vào năm 2027, để cạnh tranh với Tesla Model Y và các đối thủ chạy điện khác. Tương lai của động cơ xăng, dung tích 2.5L tăng áp cũng như diesel 2.2L ở một số thị trường vẫn chưa rõ ràng.

Hiện Mazda CX-5 vẫn cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ lâu năm như Toyota RAV4, Honda CR-V và Subaru Forester,… những mẫu xe đều đã có phiên bản hybrid. Xe cạnh tranh với Honda CR-V, Subaru Forester, Hyundai Tucson.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 liên tiếp dẫn đầu phân khúc crossover 5 chỗ tại Việt Nam với doanh số 1.446 xe trong tháng 5/2025 và tổng cộng 5.884 xe từ đầu năm. Mẫu xe ghi điểm nhờ thiết kế hiện đại, trang bị tốt và mức giá cạnh tranh từ 749–979 triệu đồng. Tất cả phiên bản đều được THACO AUTO lắp ráp trong nước, giúp CX-5 trở thành mẫu crossover máy xăng hút khách nhất thị trường