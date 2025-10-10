Mazda CX-5 2026 gây chú ý với bản dựng Black Edition mới lạ

Mới đây, kênh YouTube AutoYa đã chia sẻ loạt hình ảnh phác họa không chính thức về Mazda CX-5 Black Edition 2026, hé lộ một diện mạo thể thao, góc cạnh và mang đậm xu hướng thiết kế tối giản mới của thương hiệu Nhật Bản.

Dù chỉ là bản dựng kỹ thuật số, phiên bản này đang thu hút nhiều sự chú ý trong cộng đồng yêu xe và được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn khi Mazda ra mắt thế hệ CX-5 mới trong năm sau.

Theo AutoYa, CX-5 Black Edition 2026 mang phong cách “blackout” tương tự những phiên bản đặc biệt gần đây của Mazda. Ngoại thất được sơn đen thay cho chi tiết mạ chrome truyền thống bao gồm: lưới tản nhiệt, viền kính, mâm hợp kim và logo,... tạo nên diện mạo mạnh mẽ và hiện đại hơn. Ngoài màu đen chủ đạo, bản dựng còn gợi ý thêm các tùy chọn màu như trắng, xanh navy, đỏ đậm hay tím mận, giúp người dùng thể hiện cá tính riêng.

Ở bên trong, khoang nội thất được cho là sẽ tiếp tục theo triết lý “ít mà tinh”, giảm bớt nút bấm vật lý, tập trung vào trải nghiệm lái, chất lượng vật liệu và độ hoàn thiện tương tự phong cách trên các mẫu CX-70 và CX-90 mới ra mắt.

Về mặt kỹ thuật, CX-5 2026 được dự đoán có kích thước lớn hơn đôi chút so với thế hệ hiện tại, hướng đến phong cách liền mạch và hiện đại hơn. Phiên bản dành cho thị trường Bắc Mỹ nhiều khả năng sẽ chuyển sang sử dụng hộp số tự động biến mô, thay thế hộp số ly hợp kép vốn bị phàn nàn về độ giật ở dải tốc độ thấp.

Tại Mỹ, Mazda hiện vẫn chưa công bố chi tiết giá bán cho CX-5 2026 – mẫu xe chủ lực và bán chạy nhất của hãng. Theo số liệu của Mazda North American Operations (MNAO), doanh số 9 tháng đầu năm đạt 319.664 xe, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ nhưng riêng tháng 9 lại giảm hơn 12%. Điều này càng cho thấy nhu cầu cấp thiết về một mẫu CX-5 mới để duy trì sức hút thương hiệu, trong bối cảnh các mẫu CX-50 và MX-5 là hai cái tên hiếm hoi có mức tăng trưởng tích cực.

Dù Mazda chưa xác nhận việc tung ra CX-5 Black Edition, những hình ảnh dựng này phần nào cho thấy định hướng thiết kế thể thao, tối giản và cao cấp hơn của thế hệ mới. Nếu được sản xuất thực tế, phiên bản Black Edition hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn cho người dùng ưa phong cách mạnh mẽ, khác biệt, đồng thời giúp Mazda củng cố vị thế trong phân khúc SUV cỡ C đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.