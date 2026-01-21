Mazda CX-5 thế hệ mới công bố giá bán

Dù được làm mới toàn diện cho năm 2026 với thiết kế sắc sảo hơn, bổ sung nhiều màu sơn cao cấp và nâng cấp trang bị, Mazda CX-5 vẫn giữ được lợi thế lớn về giá bán so với các đối thủ cùng phân khúc SUV cỡ C tại thị trường Mỹ.

Sau khi ra mắt toàn cầu từ tháng 7/2025, Mazda CX-5 mới vừa công bố giá bán tại Mỹ. Theo đó, mức giá khởi điểm của mẫu SUV Nhật Bản này là 29.990 USD tương đương hơn 777 triệu đồng và chưa bao gồm phí vận chuyển. So với thế hệ cũ, CX-5 mới tăng khoảng 940 USD tương đương gần 25 triệu đồng, đồng thời cao hơn không đáng kể so với mẫu CX-50 cùng cỡ.

Mazda hiện chưa công bố đầy đủ danh sách tùy chọn, nhưng xác nhận các màu sơn cao cấp sẽ tính phí riêng. Những gam màu quen thuộc như Soul Red Crystal, Machine Gray, Polymetal Gray, Rhodium White hay Aero Gray đều yêu cầu khách hàng chi thêm 595 USD, phản ánh định vị cao cấp hơn của phiên bản 2026.

Dù tăng giá, CX-5 mới được xem là một trong những mẫu SUV cỡ C có giá dễ tiếp cận nhất tại Mỹ. Để so sánh, Toyota RAV4 đời mới có giá khởi điểm khoảng 33.350 USD, trong khi Honda CR-V bắt đầu từ 32.370 USD. Ngay cả Ford Escape, mẫu xe đã ở giai đoạn cuối vòng đời, cũng có giá cao hơn CX-5. Khoảng chênh lệch này tiếp tục là lợi thế truyền thống giúp CX-5 duy trì sức hút, đặc biệt với nhóm khách hàng ưu tiên thiết kế, trải nghiệm lái nhưng vẫn quan tâm đến chi phí ban đầu.

Mazda CX-5 2026 được trang bị khối động cơ xăng I4, dung tích 2.5L, cho công suất 187 mã lực và mô-men xoắn 252 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian tiêu chuẩn. Mazda xác nhận phiên bản hybrid sẽ được bổ sung vào năm 2027, nhằm đáp ứng xu hướng điện hóa đang tăng tốc tại Mỹ.

Tại Việt Nam, Mazda CX-5 hiện vẫn đang bán phiên bản cũ với mức giá từ 749 đến 979 triệu đồng. Thế hệ mới đã xuất hiện và được kỳ vọng sẽ mở bán vào cuối năm nay. Giá bán dự kiến sẽ tăng so với đời hiện hành, nhưng nhiều khả năng vẫn giữ chiến lược “dễ tiếp cận” yếu tố giúp CX-5 nhiều năm liền nằm trong nhóm SUV bán chạy nhất thị trường.