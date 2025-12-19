Mazda CX-5 "vua doanh số” xe 3 quý, Ford Territory bám sát phía sau

Ba quý đầu năm 2025 chứng kiến một kịch bản quen thuộc nhưng không kém phần hấp dẫn của phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam: Mazda CX-5 tiếp tục ngự trị ngôi vương, trong khi Ford Territory nổi lên như đối thủ bám đuổi sát sao nhất, tạo nên cuộc đua song mã rõ nét nhất phân khúc.

Mazda CX-5: “Ông vua” bền bỉ nhờ giá tốt và giá trị cốt lõi

Ra mắt lần đầu năm 2012 và chính thức bước sang thế hệ thứ hai từ cuối 2016, Mazda CX-5 đã trở thành cái tên quen thuộc với người tiêu dùng Việt. Kể từ khi THACO lắp ráp trong nước, CX-5 gần như chưa từng rời khỏi nhóm dẫn đầu doanh số SUV hạng C.

Doanh số: Dẫn đầu thuyết phục

Trong 3 quý đầu năm 2025, Mazda CX-5 đạt doanh số cộng dồn khoảng 14.666 xe, tăng 22% so với cùng kỳ 2024. Riêng tháng 11/2025, CX-5 tiếp tục đứng đầu phân khúc với 1.766 xe bán ra, bỏ khá xa các đối thủ còn lại.

Đây là kết quả phản ánh đúng vị thế của CX-5, mẫu xe “ăn chắc mặc bền”, ít gây tranh cãi nhưng cực kỳ hiệu quả về mặt thương mại.

Giá bán: Lợi thế lớn nhất

Một trong những lý do then chốt giúp CX-5 giữ ngôi vương là giá bán cạnh tranh hàng đầu phân khúc. Tính đến tháng 11/2025, Mazda CX-5 có giá niêm yết từ 749 triệu đồng cho bản 2.0L Deluxe, cao nhất 979 triệu đồng cho bản 2.5L Signature Exclusive.

So với Honda CR-V, Hyundai Tucson, CX-5 thường thấp hơn từ vài chục đến cả trăm triệu đồng, trong khi vẫn duy trì trang bị ở mức cao.

Trang bị & vận hành: Đủ dùng, dễ tiếp cận

Mazda CX-5 2025 tiếp tục phát triển theo ngôn ngữ KODO quen thuộc, tinh chỉnh lưới tản nhiệt, đồ họa đèn LED và các chi tiết ngoại thất để giữ sự trẻ trung.

Về kỹ thuật, xe sử dụng:

Động cơ SkyActiv-G 2.0L: 154 mã lực, 200 Nm

Động cơ SkyActiv-G 2.5L: 188 mã lực, 252 Nm

Hộp số tự động 6 cấp, dẫn động FWD hoặc AWD (bản cao)

Hệ thống G-Vectoring Control Plus, khung gầm cân bằng tốt, vô-lăng chính xác giúp CX-5 luôn được đánh giá cao về cảm giác lái, yếu tố làm nên “chất Mazda”.

Gói an toàn i-Activsense với camera 360, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang, hỗ trợ phanh thông minh, MRCC Stop & Go… tiếp tục là “vũ khí” giúp CX-5 ghi điểm mạnh với khách hàng gia đình.

Ford Territory: Kẻ thách thức đáng gờm

Nếu CX-5 là “ông vua bền bỉ”, thì Ford Territory chính là hiện tượng tăng trưởng mạnh nhất phân khúc SUV C năm 2025.

Doanh số: Tăng trưởng bùng nổ

Tính đến hết tháng 11/2025, Ford Territory đạt doanh số lũy kế 11.124 xe, tăng 48% so với cùng kỳ 2024, qua đó giữ chắc vị trí á quân phân khúc, chỉ sau CX-5.

Riêng tháng 11/2025, Territory lập kỷ lục với 1.539 xe bán ra, ngay cả khi không còn các ưu đãi quá mạnh như đầu năm.

Công thức thành công: Ưu đãi + nâng cấp đúng lúc

Ford Territory “thăng hoa” nhờ chiến lược kép:

Hỗ trợ lệ phí trước bạ 100% trong nhiều tháng đầu năm

Ra mắt phiên bản nâng cấp giữa vòng đời từ tháng 8/2025

Bản facelift mang đến diện mạo hiện đại hơn với:

Lưới tản nhiệt tổ ong mở rộng

Đèn LED projector mới, LED ban ngày hình chữ L

Mâm hợp kim thiết kế mới, màu sơn Xanh khói (Vapor Blue) độc đáo

Không gian & công nghệ: Lợi thế khác biệt

Territory được đánh giá cao nhờ kích thước tiệm cận SUV hạng D:

Dài x rộng x cao: 4.685 x 1.935 x 1.706 mm

Trục cơ sở 2.726 mm

Khoang hành lý 448 lít, mở rộng tới 1.422 lít

Nội thất nổi bật với cụm màn hình kép 12,3 inch, cửa sổ trời panorama, âm thanh Arkamys 3D Audio, gương chiếu hậu kỹ thuật số, cùng nền tảng FordPass cho phép điều khiển và theo dõi xe từ xa.

Động cơ EcoBoost 1.5L cho công suất 158 mã lực, mô-men xoắn 248 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp ly hợp kép ướt, mang lại khả năng vận hành linh hoạt và tiết kiệm.

Giá bán Territory 2025 dao động từ 762 - 896 triệu đồng, trực tiếp “đè” vào vùng giá của CX-5.

CX-5 và Territory: Hai triết lý, một cuộc đua

Mazda CX-5 thắng nhờ: giá tốt, thương hiệu ổn định, cảm giác lái, nguồn cung dồi dào. Ford Territory bám sát nhờ: không gian rộng, công nghệ hiện đại, chiến lược ưu đãi linh hoạt.

Trong bối cảnh thị trường SUV C ngày càng cạnh tranh, CX-5 vẫn là “vua doanh số” của 3 quý đầu 2025, nhưng Territory đã chứng minh mình không còn là kẻ ngoài cuộc, mà là đối thủ đủ sức tạo áp lực thực sự.

Chặng đường còn lại của năm 2025 có thể khó tạo ra cú lật đổ, nhưng rõ ràng, cuộc đua song mã CX-5 - Territory đang định hình lại toàn bộ phân khúc SUV hạng C tại Việt Nam.