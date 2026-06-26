Mazda CX-5 thế hệ mới bán vượt kỳ vọng, doanh số tháng đầu gấp 5 lần mục tiêu

Mazda CX-5 thế hệ mới đang có màn khởi đầu vượt ngoài kỳ vọng tại thị trường Nhật Bản khi ghi nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng chỉ sau một tháng mở bán. Con số này cao gấp 5 lần mục tiêu doanh số 2.000 xe/tháng mà Mazda đặt ra. Thành tích trên càng đáng chú ý khi CX-5 vốn đã là mẫu xe bán chạy nhất trong lịch sử hãng, cán mốc 5 triệu xe tiêu thụ toàn cầu vào cuối năm 2025 sau 14 năm hiện diện trên thị trường.

Theo Mazda, sức hút của thế hệ thứ ba đến từ thiết kế mới, không gian nội thất được cải thiện và khả năng đáp ứng nhiều nhóm khách hàng, từ người mua xe lần đầu đến những khách hàng lớn tuổi.

Thống kê ban đầu cho thấy người tiêu dùng Nhật Bản có xu hướng ưu tiên các phiên bản cao cấp. Biến thể đầu bảng L chiếm tới 65% tổng lượng đơn đặt hàng, trong khi bản G đạt 32% và bản tiêu chuẩn S chỉ chiếm khoảng 3%. Bên cạnh đó, khoảng 25% khách hàng chấp nhận trả thêm 55.000 yên để lựa chọn màu sơn Rhodium White thay vì màu đỏ Soul Red Crystal được Mazda sử dụng trong chiến dịch ra mắt. Với phiên bản L, gần 40% xe được đặt kèm tùy chọn nội thất da màu nâu Sports Tan.

Kết quả này được xem là khá bất ngờ bởi trước thời điểm mở bán, CX-5 thế hệ mới từng gây tranh cãi khi loại bỏ cụm phím điều khiển điều hòa vật lý và chưa có phiên bản hybrid sạc ngoài. Tuy nhiên, những thay đổi đó dường như không ảnh hưởng nhiều đến quyết định mua xe của khách hàng.

Theo Mazda, người dùng đánh giá cao hàng ghế sau rộng rãi hơn, cửa xe mở với góc lớn giúp việc đưa trẻ nhỏ lên xuống xe và lắp ghế an toàn thuận tiện hơn. Hàng ghế sau cũng có thể gập phẳng để tạo không gian nghỉ ngơi trong những chuyến đi dài. Ngoài ra, màn hình giải trí trung tâm kích thước 15,6 inch cùng giao diện điều khiển mới cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực.

Tại Nhật Bản, Mazda CX-5 thế hệ mới hiện chỉ được phân phối với động cơ xăng e-SkyActiv 2.5L mild-hybrid kết hợp hộp số tự động 6 cấp, đi kèm lựa chọn dẫn động cầu trước hoặc bốn bánh toàn thời gian.

Mazda CX-5 thế hệ mới có giá từ 3,3-4,3065 triệu yên (khoảng 20.400-26.700 USD), cạnh tranh trực tiếp với Toyota RAV4, Honda CR-V và Subaru Forester. Theo một số nguồn tin, mẫu SUV này nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm nay.