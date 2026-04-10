Mẫu xe gầm cao đến từ Nhật này vẫn được người Việt tin dùng

Các dòng xe gầm cao được Mazda Việt Nam thiết lập đa dạng mức giá bán, thu hút khách Việt nhờ thiết kế cao cấp, bắt mắt và nhiều công nghệ. Cuối vòng đời, không có nhiều điểm quá nổi bật nhưng Mazda CX-5 làm tròn vai trong đa số nhu cầu của người Việt hiện nay, để đủ sức đè bẹp mọi đối thủ trong phân khúc về mặt doanh số.

Mazda tiếp tục khẳng định sức hút trên thị trường. Trong đó, CX-5 nhiều lần dẫn đầu doanh số xe bán ra và liên tục giữ vị trí dòng xe bán chạy nhất phân khúc tại Việt Nam. Điểm nhấn của CX-5 cũng như các dòng SUV Mazda đến từ triết lý phát triển sản phẩm thú vị của hãng này, khi kết hợp được yếu tố chế tác thủ công truyền thống ở thiết kế và tinh thần Omotenashi của Nhật Bản.

Theo hãng, CX-3, CX-30, CX-5 hay CX-8 là thành quả của quy trình chế tác thủ công tỉ mỉ ngay từ phiên bản thiết kế đầu tiên, được hãng hoàn thiện bằng tay bởi các nghệ nhân bậc thầy (Takumi). Điểm hấp dẫn nhất của Mazda CX-5 hiện nay là mức giá cực kỳ cạnh tranh.

Cụ thể, phiên bản cao cấp Premium có giá niêm yết 829 triệu đồng, nhưng ưu đãi thực tế chỉ còn khoảng 789 triệu. Đây có thể coi là mức giá “phá phân khúc” khi có những thời điểm, phiên bản tiêu chuẩn (Deluxe) được giảm giá xuống còn 694 triệu đồng - mức giá này đưa một chiếc xe cỡ C xuống ngang tầm giá của các xe phân khúc B.

Tinh thần trên tiếp tục được Mazda đưa vào nội thất các dòng xe gầm cao, khi tuân theo triết lý Human Centric, kết hợp tinh thần hiếu khách Omotenashi. Không gian nội thất sử dụng các vật liệu cao cấp như chất liệu da, đường may tỉ mỉ và cách bố trí không gian được hãng chăm chút kỹ lưỡng, hướng đến trải nghiệm thư thái cho người sử dụng.

Bên cạnh đó, khi so sánh với một vài đối thủ chính, mức giá của Mazda CX-5 tiếp tục tạo lợi thế rõ rệt khi Honda CR-V có giá khởi điểm từ 930 triệu đồng, Ford Territory bản Titanium, tức bản giữa có ADAS cũng có mức giá 840 triệu đồng. Vì thế, với ngân sách khoảng 800 triệu đồng, người dùng khó có thể mua được phiên bản cao cấp nhất của các đối thủ khác nhưng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc CX-5 gần như đầy đủ về trang bị.

CX-5 vẫn được đánh giá cao vì đáp ứng tốt nhu cầu đại đa số khách hàng với nhiều trang bị "chiều chuộng" người dùng. Ngoài thiết kế với ngôn ngữ Kodo đã hiện diện tới gần 9 năm của sản phẩm, phải kể tới những trang bị ngoại thất và an toàn của mẫu xe này.

Ví dụ như phiên bản Premium, xe được trang bị hệ thống chiếu sáng full LED, có khả năng cân bằng góc chiếu, cảm biến trước và sau, camera 360 độ và gói an toàn chủ động i-Activsense. Ngoài ra, mâm xe kích thước 19 inch cùng khoảng sáng gầm 200mm giúp xe vận hành linh hoạt cả trong phố lẫn đường trường.

Tiến vào bên trong, có thể thấy tiện nghi nội thất vượt tầm giá. Hiếm có mẫu xe nào trong khoảng 800 triệu đồng lại sở hữu nhiều tính năng cao cấp như: HUD (hiển thị thông tin trên kính lái), camera360, hệ thống sưởi và làm mát ghế, sưởi vô lăng, ghế phía trước chỉnh điện, trong đó ghế lái có nhớ 2 vị trí, cửa sổ trời và kính cách âm hai lớp.

Ngoài ra, hãng Nhật Bản cũng nâng cấp trải nghiệm lái cho các dòng SUV Mazda, thể hiện ở triết lý Jinba Ittai hướng đến sự hoà hợp giữa người lái và chiếc xe. Ở vị trí sau vô-lăng, người lái có tầm quan sát tốt hơn các dòng xe thế hệ trước nhờ cột A thiết kế gọn, gương chiếu hậu đặt trên cửa xe giúp giảm điểm mù.

Ghế lái cũng được hãng phát triển dựa trên nghiên cứu công thái học, tích hợp các chức năng chỉnh điện, giúp người lái dễ dàng tìm được vị trí phù hợp khi di chuyển.

Xe được trang bị khối động cơ SkyActiv, dung tích 2.0L cho công suất cực đại đạt 153 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 200 Nm mô-men xoắn kết hợp hộp số tự động 6 cấp. Thực tế trải nghiệm cho thấy, xe vận hành mượt mà, động cơ tĩnh lặng khi dừng đỗ và đặc biệt tiết kiệm nhiên liệu.

Một yếu tố then chốt đối với người tiêu dùng Việt. Ngoài ra, vô lăng của CX-5 có độ siết tốt, phản hồi với mặt đường chân thực, đây cũng là một trong những điểm mạnh khi nói tới trải nghiệm vận hành của mẫu xe này khi so sánh với nhiều đối thủ trên thị trường.

Trong bối cảnh thị trường SUV ngày càng cạnh tranh khốc liệt, Mazda vẫn giữ vững bản sắc riêng với những giá trị được thể hiện rõ nét trên từng mẫu SUV thế hệ mới. So với các đối thủ trong phân khúc, Mazda CX-5 tạo được điểm nhấn riêng biệt, chiều lòng nhóm người dùng yêu thẩm mỹ, chất lượng Nhật Bản và giá bán đa dạng trong phân khúc tại Việt Nam.