Thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận sự sụt giảm doanh số trong tháng 10/2026. Theo số liệu tổng hợp từ VAMA, VinFast và Hyundai Thành Công, tổng lượng ô tô tiêu thụ đạt 55.275 xe, giảm 7.315 xe, tương đương 11,7% so với tháng trước. Trong đó, các thành viên VAMA và nhà nhập khẩu đạt 28.957 xe, VinFast bán 22.896 xe, còn Hyundai Thành Công ghi nhận 3.422 xe.

Ở nhóm xe gầm cao, VinFast áp đảo khi chiếm 4/5 vị trí dẫn đầu. Mazda CX-5 là mẫu xe động cơ đốt trong duy nhất góp mặt. Vị trí đầu bảng là VinFast VF 3 với 3.960 xe bán ra. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ tiếp tục thu hút khách hàng nhờ thiết kế cá tính, kích thước gọn gàng và chi phí sử dụng hợp lý.

VinFast VF 6 xếp thứ hai với 3.716 xe, chỉ kém VF 3 khoảng 244 xe. Mẫu SUV điện hạng B sở hữu thiết kế hiện đại, không gian rộng rãi và đang cho thấy sức cạnh tranh đáng kể trong phân khúc. Đứng thứ ba là VinFast VF 5 với 3.706 xe. Khoảng cách với VF 6 chỉ vỏn vẹn 10 xe, cho thấy cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu SUV điện cỡ nhỏ của VinFast khá sít sao.

VinFast VF 8 đạt doanh số 1.903 xe, đứng thứ tư. Thuộc phân khúc SUV cỡ D, mẫu xe này hướng đến nhóm khách hàng cần một chiếc SUV rộng rãi, nhiều tiện nghi và sử dụng hệ truyền động thuần điện.

Mazda CX-5 là mẫu xe duy nhất không thuộc VinFast trong top 5, với 1.617 xe bán ra. Thiết kế bắt mắt, trang bị phong phú và giá bán cạnh tranh tiếp tục là những yếu tố giúp mẫu SUV Nhật Bản duy trì sức hút.

Dưới đây là danh sách 5 mẫu xe gầm cao bán chạy nhất tháng 10/2026 tại thị trường Việt Nam: