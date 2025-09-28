Tăng sức cạnh tranh bộ đôi Ford Territory và Mazda CX-5 lại giảm giá

Ford Territory giảm giá trực tiếp 20 triệu đồng trong tháng 9/2025, đưa giá xuống còn 742 triệu đồng. Mazda CX-5 hưởng ưu đãi lệ phí trước bạ, giá khởi điểm chỉ từ 704 triệu đồng, khiến cuộc đua C-SUV thêm gay cấn.

Cụ thể, Tưởng chừng cuộc cạnh tranh về giá giữa Ford Territory và Mazda CX-5 sẽ khép lại sau khi Territory ra mắt bản nâng cấp giữa vòng đời vào giữa tháng 8/2025, nhưng sang tháng 9, cả hai mẫu xe tiếp tục đưa ra những chính sách mới về giá bán.

Trong tháng 8 trước đó, Territory không còn được hưởng chính sách hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ thì sang tháng 9, các đại lý đã chủ động tung ưu đãi giảm trực tiếp 20 triệu đồng vào giá bán. Nhờ đó, giá thực tế của Territory hiện dao động từ 742 - 876 triệu đồng cho cả ba phiên bản.

Ở chiều ngược lại, Mazda CX-5 được hưởng lợi từ chính sách hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, đưa giá khởi điểm giảm xuống còn 709 triệu đồng. Thậm chí, một số đại lý còn giảm thêm 5 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn, hạ giá thực tế xuống chỉ 704 triệu đồng, gần tương đương với một số mẫu SUV hạng B như Mitsubishi Xforce bản cao nhất (705 triệu đồng).

Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tổng doanh số tháng 8/2025 của các hãng xe thành viên giảm 18% so với tháng trước. Ford Territory chịu ảnh hưởng nặng nề khi chỉ bán được 481 xe, giảm tới 48%.

Nguyên nhân chính là do mẫu xe này đã không còn khuyến mãi mạnh mẽ như trước, cộng thêm việc tháng 8 rơi vào tháng Ngâu (7 âm lịch) vốn là giai đoạn thấp điểm của thị trường ô tô. Trong khi đó, Mazda CX-5 cũng ghi nhận mức giảm 35,4% so với tháng 7, với 1.025 xe bán ra. Dù vậy, mẫu xe Nhật vẫn giữ vị trí dẫn đầu phân khúc C-SUV, vượt qua hàng loạt đối thủ.

Không chỉ Ford Territory và Mazda CX-5, nhiều mẫu xe khác trong phân khúc cũng được kích cầu trong tháng 9/2025. Subaru Forester giảm giá sâu 170 - 230 triệu đồng tùy phiên bản. Honda CR-V bản G và L được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trong khi Hyundai Tucson được TC Motor áp dụng ưu đãi tới 55 triệu đồng.

Những chính sách khuyến mãi dày đặc trải dài từ tháng này sang tháng khác cho thấy thị trường ô tô Việt Nam vẫn phụ thuộc rất lớn vào ưu đãi để kích cầu. Đây cũng là xu hướng chung trong bối cảnh sức mua chưa phục hồi rõ rệt sau nhiều tháng trầm lắng.