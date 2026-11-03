Màn hình đôi kích thước rộng nhiều khả năng bị cấm cửa tại Trung Quốc

Không chỉ dừng lại ở nguy cơ gây xao nhãng lái xe, các dòng màn hình thông tin giải trí kích thước "khủng" trên ô tô điện hiện nay đang trở thành mối lo ngại lớn về an toàn giao thông. Các cơ quan quản lý tại Trung Quốc đang cho thấy sự sát sao đáng chú ý đối với tính năng vận hành thực tế trên các dòng xe điện hiện đại.

Nhằm ngăn chặn xu hướng chạy theo công nghệ quá đà, giới chức nước này trước đó đã ban hành lệnh cấm đối với kiểu tay nắm cửa thò- thụt điện tử vốn gây nhiều phiền ngoái, đồng thời thúc đẩy việc giữ lại các nút bấm và công tắc cơ học cho các thao tác điều khiển cốt lõi. Mới đây nhất, các cơ quan chức năng tiếp tục đưa màn hình cảm ứng cùng các trang bị nội thất dễ gây xao nhãng vào tầm ngắm.

Theo thông báo mới ra mắt của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT), một lệnh cấm toàn diện đối với các loại màn hình gập hoặc màn hình linh hoạt trên ô tô có thể sẽ sớm được áp dụng. Mặc dù hiện chưa có mẫu xe thương mại nào tại Trung Quốc trang bị màn hình gập, công nghệ này hoàn toàn đã sẵn sàng khi tập đoàn công nghệ BOE từng hé lộ một mẫu màn hình uốn cong vào đầu năm nay.

Các loại màn hình gập hoặc màn hình linh hoạt trên ô tô có thể sẽ sớm được áp dụng cấm.

Dự thảo của MIIT nêu rõ, giới chức quản lý có thể sẽ yêu cầu toàn bộ màn hình giải trí cỡ lớn, màn hình phụ cũng như màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) phải trải qua các quy trình đánh giá nghiêm ngặt về độ an toàn đối với người lái, khả năng chịu va đập và độ tin cậy trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt trước khi được cấp phép thương mại.

Điều này đồng nghĩa với việc những màn hình bị coi là quá gây xao nhãng sẽ đối mặt với nguy cơ bị cấm hoàn toàn. Đây chắc chắn là đòn giáng mạnh vào các hãng xe nội địa - những đơn vị đang đua nhau nhồi nhét màn hình ngày càng lớn vào khoang cabin, đặc biệt là ở vị trí ghế phụ.

Ghế "vô trọng lực" và hàng loạt công nghệ hiện đại cũng rơi vào tầm ngắm

Không dừng lại ở màn hình, đề xuất mới của Trung Quốc còn đặt nhiều trang bị phổ biến khác dưới "kính phóng đại". Đơn cử, cơ quan quản lý đang xem xét cấm kích hoạt tính năng ghế "vô trọng lực" (Zero Gravity) khi xe đang di chuyển.

Dù dòng ghế này (với khả năng ngửa sâu tích hợp bệ đỡ chân) thường không dành cho tài xế khi lái xe, nhưng hiện chưa có rào cản kỹ thuật nào ngăn hành khách phía trước sử dụng chúng trên hành trình. Lý do điều tra chưa được công bố chi tiết, song giới chuyên gia nhận định mối lo lớn nhất vẫn nằm ở nguy cơ chấn thương khi xảy ra va chạm.

Bên cạnh đó, hệ thống đèn LED định vị ban ngày hỗ trợ tùy chỉnh giao diện do người dùng tự thiết kế cũng đang bị kiểm tra. Đồng thời, cơ quan quản lý đề xuất cấm tuyệt đối việc sử dụng lệnh giọng nói cho các chức năng an toàn cốt lõi như bật/tắt đèn pha, mở cửa xe hay mở nắp capo.

Nếu các quy định mới này được thông qua, toàn bộ dòng xe sản xuất từ ngày 1/1/2027 sẽ bắt buộc phải tuân thủ. Đối với các mẫu xe đã lưu hành trên thị trường, thời hạn hoàn tất nâng cấp điều chỉnh là trước ngày 1/7/2027. Theo trang tin CNEVPost, những phương tiện không đáp ứng tiêu chuẩn bắt buộc sẽ phải thu hồi hoặc ngừng sản xuất.