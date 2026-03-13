Lotus Eletre X Hybrid hơn 950 mã lực trình làng

Lotus đã điều chỉnh chiến lược thuần điện khi trình làng Eletre X Hybrid – mẫu xe trang bị động cơ đốt trong đầu tiên kể từ sau dòng Emira. Với sự kết hợp giữa sức mạnh cơ bắp và công nghệ sạc siêu tốc, Eletre X hứa hẹn tái định nghĩa phân khúc SUV siêu sang hiệu năng cao.

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe này được giới thiệu dưới cái tên khá lạ lẫm là "For Me". Tuy nhiên, trên bình diện quốc tế, đây chính là Eletre X Hybrid – biến thể Plug-in Hybrid (PHEV) đầy tham vọng của Lotus. Dù ngoại hình gần như tương đồng với phiên bản thuần điện, "trái tim" bên dưới nắp ca-pô mới là điều tạo nên sự khác biệt.

Về ngoại thất, Eletre X vẫn giữ trọn triết lý thiết kế "thấu khí" (porous) đặc trưng. Thay đổi nhỏ nằm ở phần cản trước với các hốc gió bổ sung để làm mát động cơ đốt trong, thay thế cho các rãnh dẫn khí xuyên thấu trên nắp ca-pô. Các cánh lưới tản nhiệt chủ động hình cánh hoa cũng được thay bằng dạng hình chữ nhật lớn hơn.

Không gian nội thất tiếp tục duy trì sự sang trọng và tối giản với: Màn hình OLED trung tâm khổng lồ 15,1 inch. Xe được trang bị hai màn hình mỏng 12,6 inch dành riêng cho người lái và hành khách. Hệ thống âm thanh cao cấp KEF và các tùy chọn vật liệu xa xỉ như Alcantara hay sợi carbon.

Eletre X được trang bị động cơ xăng, dung tích 2.0L tăng áp hoàn toàn mới, đạt hiệu suất nhiệt ấn tượng lên tới 46%. Động cơ này kết hợp với mô-tơ máy phát điện 204 mã lực mạnh mẽ nhất trong phân khúc hiện nay. Nếu phiên bản thuần điện Eletre R từng gây sốc với 918 mã lực, thì Eletre X còn đi xa hơn thế: Công suất cực đại: 952 mã lực (700 kW) và mô-men xoắn cực đại: 935 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h: Chỉ trong 3,3 giây.

Điểm nhấn công nghệ nằm ở viên pin 70kWh – dung lượng lớn hơn nhiều mẫu xe thuần điện phổ thông. Nhờ đó, xe có khả năng chạy hoàn toàn bằng điện lên tới 350 km (chuẩn WLTP). Khi kết hợp cùng động cơ xăng, tổng quãng đường di chuyển lên tới hơn 1.200 km.

Đặc biệt, với kiến trúc điện 900V và công nghệ sạc siêu tốc 6C, Eletre X có khả năng tiếp nhận công suất sạc lên đến 420 kW. Chủ nhân chỉ mất vỏn vẹn 9 phút để sạc pin từ 20% lên 80%, nhanh hơn cả phiên bản thuần điện hiện tại.

Hệ thống vận hành theo cơ chế linh hoạt: Động cơ xăng chủ yếu đóng vai trò là máy phát điện để nuôi bộ đôi mô-tơ điện chính. Tuy nhiên, ở dải tốc độ cao, nó có thể trực tiếp can thiệp vào hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số đơn cấp để tối ưu hóa hiệu suất.

Lotus Eletre X (dưới tên gọi For Me) sẽ chính thức mở bán tại Trung Quốc vào ngày 29/03 tới. Dự kiến, xe sẽ cập bến thị trường châu Âu vào giữa năm nay, trước khi có mặt tại Anh vào năm sau và tiếp tục lộ trình tiến ra các thị trường quốc tế khác.

Trong năm 2026, hãng xe Lotus sẽ có mặt tại thị trường Việt Nam và có ít nhất hai mẫu xe được giới thiệu. Nếu chính thức hãng Lotus sẽ chung đơn vị nhập khẩu các dòng xe Trung Quốc như Geely, Lynk & Co và Zeekr.