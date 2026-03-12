Hyundai Accent 2026 trình làng, giá từ 313 triệu đồng

Hyundai Accent 2026 (còn gọi là Hyundai Verna tại Ấn Độ) vừa được giới thiệu với nhiều nâng cấp về trang bị tiện nghi và an toàn, trong khi thiết kế và hệ truyền động cơ bản vẫn giữ nguyên. Mẫu sedan cỡ B này có giá khởi điểm từ 1,098 triệu – 1,825 triệu rupee (tương đương khoảng 313 – 520 triệu đồng) tùy phiên bản và cấu hình động cơ.

So với bản trước, Hyundai Accent 2026 được bổ sung hơn 25 cải tiến về công nghệ, tiện nghi và an toàn. Ngoại thất xe chỉ thay đổi nhẹ với lưới tản nhiệt mạ crôm tối màu, cụm đèn pha LED projector kép mới và cản trước/sau tinh chỉnh. Xe cũng có bộ mâm hợp kim 16 inch thiết kế mới cùng hai màu sơn ngoại thất bổ sung là Classy Blue và Titan Grey Matte.

Kích thước tổng thể của xe vẫn được giữ nguyên, với chiều dài 4.565 mm, rộng 1.765 mm và chiều dài cơ sở 2.670 mm. Theo Hyundai, đây tiếp tục là mẫu sedan có trục cơ sở dài nhất trong phân khúc tại thị trường Ấn Độ, giúp tối ưu không gian nội thất cho hành khách phía sau.

Khoang cabin được nâng cấp với nhiều tiện nghi đáng chú ý. Xe sử dụng vô-lăng D-cut thể thao ba chấu, ghế bọc da nhân tạo và hàng ghế trước chỉnh điện. Ghế lái chỉnh điện 8 hướng tích hợp nhớ vị trí và tính năng tự lùi khi người lái ra/vào xe, trong khi ghế phụ chỉnh điện 4 hướng. Hệ thống màn hình cong trên táp-lô tích hợp cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí, đều có kích thước 10,25 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Một số trang bị nổi bật khác trên Accent 2026 có thể kể đến dàn âm thanh Bose 8 loa, cửa sổ trời chỉnh điện, ghế trước làm mát, sạc điện thoại không dây, rèm che nắng hàng ghế sau, cốp điện thông minh và hệ thống camera 360 độ. Xe cũng hỗ trợ nền tảng kết nối Hyundai Bluelink với hơn 70 tính năng và hàng trăm lệnh điều khiển bằng giọng nói.

Xe được trang bị an toàn tối đa 7 túi khí cùng gói hỗ trợ lái nâng cao Hyundai SmartSense ADAS cấp độ 2 với khoảng 20 tính năng. Các hệ thống hỗ trợ đáng chú ý bao gồm cảnh báo điểm mù, hiển thị điểm mù trên màn hình, camera hành trình tích hợp, gạt mưa tự động, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, giám sát áp suất lốp và móc ghế trẻ em ISOFIX.

Hyundai Accent 2026 tiếp tục sử dụng hai tùy chọn động cơ xăng 1.5L. Bản hút khí tự nhiên cho công suất khoảng 115 mã lực, mô-men xoắn 144 Nm, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động IVT. Trong khi đó, bản tăng áp 1.5L cho công suất tối đa 160 mã lực và mô-men xoắn 253 Nm, kết hợp hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số ly hợp kép 7 cấp (DCT). Xe có các chế độ lái Eco, Normal và Sport cùng hệ thống ngắt động cơ tạm thời Idle Stop & Go nhằm cải thiện hiệu quả nhiên liệu.

Sau khi ra mắt thị trường Ấn Độ, Hyundai Accent 2026 dự kiến sẽ tiếp tục được giới thiệu tại một số quốc gia khác trong đó có Việt Nam.