Lotus công bố giá bán xe thể thao điện gầm cao Eletre từ 4,448 tỷ đồng

Lotus Eletre được định vị là một mẫu SUV thể thao chạy điện, hướng đến những khách hàng vừa mong muốn trải nghiệm phong cách thể thao, vừa muốn một mẫu SUV cho gia đình. Ngoài ra, mẫu xe SUV Lotus Eletre có thể xem là một trong 2 mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất của nhà Lotus tại Việt Nam, với mức khởi điểm cho bản 600 khoảng 4,448 tỷ đồng.

Eletre thực tế là phiên bản gầm cao của chiếc sedan thể thao Emeya, vì vậy, những đường nét thiết kế cũng như nền tảng khung gầm gần như sẽ không có nhiều khác biệt với mẫu xe gầm thấp. Ta vẫn nhìn thấy hệ thống lưới tản nhiệt đóng mở tự động ở cản trước, cặp đèn LED đặt ở 2 bên nắp capo.

Vì là xe điện, dưới nắp ca pô của Eletre được trang bị thêm một hộc chứa đồ nhỏ (front-trunk). Đuôi xe tiếp tục được cách điệu với các chi tiết hốc gió cắt xẻ, dải đèn LED trung tâm và tên thương hiệu. Lotus Eletre cũng được trang bị bộ mâm 21 inch 10 chấu, đi cùng bộ lốp Pirelli P-Zero tiêu chuẩn.

Lấp ló vía sau mà kẹp phanh màu đen. Xe cũng sở hữu gương chiếu hậu dạng camera. Theo đại diện kinh doanh của Lotus Việt Nam, dù được lắp camera thay cho gương chiếu hậu thông thường, Eletre cũng đã hoàn tất được thủ tục đăng kiểm.

Không gian nội thất của mẫu SUV cũng không có nhiều khác biệt so với Emeya. Một điểm nhất đáng chú ý là xe được trang bị hệ thống xử lý trung tâm sử dụng bộ đôi chip NVIDIA DRIVE Orin, cho phép xử lý dữ liệu nhanh chóng từ 34 cảm biến quay thân xe.

Phiên bản được trưng bày tại TP.HCM là bản 600 mã lực và được trang bị ghế da viền chỉ đỏ. Các chi tiết bên trong khoang lái được phối màu đen-đỏ với đa dạng vật liệu như da, kim loại hay da lộn, nhung tạo cảm giác thể thao.

Eletre bản 600 và 600 GT SE được cung cấp năng lượng bởi một động cơ điện duy nhất, trang bị pin 112 kWh. Cả hai đều có công suất 450kW (603 mã lực) và mô-men xoắn 710 Nm. Khả năng tăng tốc 0-120 km/h là 4,5 giây.

Tầm vận hành theo tiêu chuẩn WLTP là 600 km. Tốc độ tối đa của Eletre bản thường và S đạt 258 km/h, sử dụng động cơ đơn. Đây cũng là mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất trong dải sản phẩm Lotus tại Việt Nam.

Các biến thể 600 có giá dao động 4,448 đến 5,518 tỷ đồng. Hai tùy chọn 900 gồm 900 Sport và 900 Sport Carbon có giá lần lượt là 6,688 tỷ và 7,188 tỷ đồng.