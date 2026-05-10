Hong Kong lên kế hoạch loại bỏ tay nắm cửa ẩn vì an toàn

Vì lý do an toàn, chính quyền Hong Kong đang cân nhắc cấm các dòng xe điện chỉ trang bị tay nắm cửa thuần điện tử, yêu cầu phải có cơ chế mở cơ học để ứng phó trong các tình huống khẩn cấp. Tay nắm cửa ẩn (flush door handles) vốn là đặc điểm nhận diện công nghệ trên các dòng xe Tesla và nhiều mẫu EV hiện đại nhờ khả năng tối ưu khí động học và tạo ngoại hình liền mạch.

Tuy nhiên, thiết kế này đang vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các cơ quan quản lý. Theo South China Morning Post, bà Marble Chan - Cục trưởng Cục Giao thông và Tiếp vận Hong Kong - cho biết cơ quan này đang xem xét áp dụng tiêu chuẩn GB 48001-2026 tương tự như Trung Quốc đại lục.

Theo đó, quy định mới sẽ bắt buộc mọi phương tiện phải có tay nắm cửa cơ học cả bên trong lẫn bên ngoài. Đáng chú ý, dù áp dụng cho xe mới nói chung tại đại lục từ năm 2027, nhưng tại Hong Kong, quy định này hiện đang tập trung đặc biệt vào xe điện (EV).

Lý do đằng sau động thái này xuất phát từ những rủi ro thực tế khi xe gặp tai nạn hoặc hỏa hoạn: Lỗi hệ thống điện: Sau va chạm mạnh hoặc khi xe mất nguồn, hệ thống cửa điện tử có thể bị vô hiệu hóa, khiến hành khách kẹt bên trong hoặc làm chậm quá trình cứu hộ của lực lượng chức năng từ bên ngoài.

Cơ chế khẩn cấp phức tạp: Hiện nay, nhiều mẫu xe giấu lẫy mở cửa cơ học ở những vị trí khó tìm hoặc có cách vận hành không thuận tiện trong tình thái hoảng loạn. Thiếu hướng dẫn: Hiệp hội Ô tô Hong Kong cảnh báo rằng nhân viên bán hàng thường bỏ qua việc hướng dẫn khách hàng cách sử dụng lẫy mở cửa khẩn cấp, dẫn đến lúng túng khi có sự cố thực tế.

Dù Hong Kong là một thị trường đặc thù, nhưng việc cùng với Trung Quốc - thị trường xe điện lớn nhất thế giới thắt chặt quy định sẽ tạo ra hiệu ứng dây chuyền. Các nhà sản xuất ô tô thường hiếm khi thiết kế riêng hệ thống cửa cho từng khu vực để tiết kiệm chi phí. Do đó, quy chuẩn "phải có tay nắm cơ học" nhiều khả năng sẽ trở thành tiêu chuẩn chung cho các dòng xe điện xuất khẩu sang cả châu Âu và Bắc Mỹ trong tương lai gần.

Có thể thấy, yếu tố an toàn đang dần lấy lại vị thế trước những xu hướng chạy theo thẩm mỹ thuần túy. Việc quay trở lại với tay nắm cửa cơ học không phải là bước lùi về công nghệ, mà là sự điều chỉnh cần thiết để bảo vệ tính mạng người dùng trong kỷ nguyên xe điện.