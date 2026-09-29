Mercedes-Benz GLC điện chạy hơn 600 km mỗi lần sạc sắp ra mắt

Theo kế hoạch, Mercedes-Benz GLC điện sẽ được giới thiệu tại Triển lãm Ô tô Quốc tế Thái Lan 2026 (Thailand International Motor Expo) vào cuối năm nay. Mẫu SUV điện này được lắp ráp tại Thái Lan với định hướng sử dụng nhiều linh kiện nội địa, qua đó góp phần củng cố chuỗi cung ứng và mở rộng năng lực sản xuất xe điện của Mercedes-Benz tại thị trường Đông Nam Á.

Ông Christian Schell, Chủ tịch kiêm CEO Mercedes-Benz Thái Lan, cho biết hãng kỳ vọng GLC điện sẽ thu hút nhu cầu đáng kể. Đây cũng là mẫu xe đầu tiên của Mercedes-Benz được phát triển trên nền tảng MB.EA-Medium thuộc kiến trúc xe điện thế hệ mới Mercedes-Benz Electric Architecture. Việc đưa GLC điện vào sản xuất tại Thái Lan tiếp tục cho thấy vai trò của thị trường này trong chiến lược xe điện của hãng tại khu vực.

Kế hoạch trên được công bố trong bối cảnh Thái Lan chuẩn bị điều chỉnh cơ cấu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, theo hướng khuyến khích các nhà sản xuất tăng đầu tư nội địa và sử dụng nhiều linh kiện sản xuất trong nước hơn. Giá bán khởi điểm của GLC điện tại Thái Lan dự kiến dưới 3,7 triệu baht, tương đương khoảng 2,88 tỷ đồng.

Khác với GLC 400 4Matic sử dụng pin 94 kWh trong màn ra mắt toàn cầu, phiên bản được sản xuất và phân phối tại Thái Lan sẽ là GLC 300 4Matic, trang bị bộ pin NMC dung lượng 85 kWh. Đáng chú ý, bộ pin này cũng được sản xuất tại Thái Lan, tương tự cách Mercedes-Benz đang triển khai với mẫu CLA thuần điện.

Mercedes-Benz GLC 300 4Matic có công suất 421 mã lực, mô-men xoắn cực đại 800 Nm và hệ dẫn động bốn bánh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Nhờ bộ pin 85 kWh, Mercedes-Benz GLC 300 có phạm vi hoạt động tối đa 616 km theo chuẩn WLTP. Tùy cấu hình, con số này đạt 597 km với bản Avantgarde và 584 km đối với bản AMG Line. Xe sử dụng kiến trúc điện 800 volt, hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 320 kW, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong khoảng 22 phút.

Dự kiến, những chiếc Mercedes-Benz GLC điện đầu tiên sẽ được bàn giao cho khách hàng Thái Lan từ quý I đến quý II/2027.