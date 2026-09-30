Audi Q3 thế hệ mới có những gì đặc biệt?

Audi Q3 thế hệ thứ ba được làm mới toàn diện, từ ngoại hình, hệ thống chiếu sáng đến cách bố trí khoang lái. Đáng chú ý, nhiều chi tiết trên mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ này không chỉ phục vụ thiết kế mà còn hướng đến trải nghiệm sử dụng.

Bước sang thế hệ mới, Audi Q3 sở hữu diện mạo góc cạnh và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt Singleframe cỡ lớn, kết hợp các đường nét sắc sảo tạo cảm giác rộng và chắc chắn hơn. Audi cung cấp hai kiểu dáng tại Việt Nam gồm Q3 SUV và Q3 Sportback, trong đó bản Sportback nhấn mạnh phong cách thể thao với phần mái vuốt thấp về phía sau. Cả hai đều được trang bị mâm hợp kim 19 inch.

Audi Q3 thế hệ thứ ba được làm mới toàn diện, từ ngoại hình, hệ thống chiếu sáng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Q3 mới nằm ở hệ thống chiếu sáng. Xe được trang bị đèn pha LED Plus và đèn hậu LED Pro, trong khi logo bốn vòng tròn Audi phía sau có khả năng phát sáng. Hệ thống đèn hậu được thiết kế liền mạch với dải LED chạy ngang thân xe, tạo dấu hiệu nhận diện rõ ràng khi xe hoạt động vào ban đêm.

Audi cũng phát triển công nghệ đèn pha LED Matrix kỹ thuật số sử dụng micro-LED cho Q3 thế hệ mới. Tuy nhiên, hãng lưu ý đây là trang bị có thể tùy chọn hoặc chưa sẵn có tại một số thị trường, trong đó có Việt Nam.

Thay đổi đáng chú ý trong cabin nằm ở cách bố trí cần số. Audi đưa lẫy chuyển số lên trục vô-lăng, thay vì đặt cần số truyền thống tại bệ trung tâm. Cách bố trí này giúp khu vực giữa hai ghế trước có thêm không gian cho hộc chứa đồ, khay để cốc và sạc điện thoại không dây.

Đây cũng là một trong những điểm cho thấy Audi ưu tiên tối ưu hóa công năng bên cạnh yếu tố thiết kế. Phía trước người lái là hệ thống màn hình số hóa gồm Audi virtual cockpit plus 11,9 inch và màn hình giải trí MMI 12,8 inch. Thiết kế này tạo thành một cụm hiển thị tập trung, hướng về phía người lái.

Q3 mới không chỉ tập trung vào công nghệ mà vẫn duy trì tính thực dụng của một mẫu SUV đô thị. Hàng ghế sau có thể trượt, điều chỉnh độ ngả và gập theo tỷ lệ 40:20:40. Trên Q3 SUV, dung tích khoang hành lý đạt 488 lít và có thể mở rộng lên 1.386 lít khi gập hàng ghế sau.

Tại Việt Nam, Audi Q3 SUV được trang bị động cơ xăng I4 tăng áp, công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số 7 cấp S tronic và hệ dẫn động cầu trước. Giá bán khởi điểm từ 2,099 tỷ đồng; Q3 Sportback có giá từ 2,199 tỷ đồng.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên Q3 mới nằm ở hệ thống chiếu sáng.

Với thế hệ thứ ba, Audi Q3 không chỉ thay đổi diện mạo mà còn được tái cấu trúc cách người dùng tương tác với chiếc xe. Từ hệ thống đèn, logo phát sáng đến cách bố trí cần số và màn hình, các chi tiết thiết kế mới đều hướng tới một mẫu SUV nhỏ gọn nhưng giàu tính công nghệ hơn.