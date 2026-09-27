Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look trình làng, SUV địa hình đậm chất hoài cổ

Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look sử dụng gói ngoại thất PROFESSIONAL Line Exterior kết hợp Night Package. Nhiều chi tiết như lưới tản nhiệt, viền đèn pha, nắp che lưới tản nhiệt cùng cản trước và sau được hoàn thiện trong hai tông màu Obsidian Black hoặc Night Black Magno tùy từng hạng mục.

Xe còn được trang bị giá chở đồ PROFESSIONAL Roof Rack trên nóc và thang leo phía sau có khả năng chịu tải tối đa 100 kg. Bộ mâm hợp kim 18 inch có hai tùy chọn màu High-Gloss Vanadium Silver hoặc Matt Black. Khách hàng tại Thái Lan có thể lựa chọn nhiều màu sơn, trong đó có các màu thuộc bộ sưu tập MANUFAKTUR như Olive Green Metallic trên chiếc xe trưng bày.

Bên trong nội thất, Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look được cung cấp ba cách phối da Nappa gồm Black, Truffle Brown/Black và Macchiato Beige/Black. Mẫu SUV địa hình có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.825 x 1.984 x 1.976 mm, chiều dài cơ sở 2.890 mm. Khoảng sáng gầm đạt 250 mm, khả năng lội nước và bùn tối đa 850 mm. Khoang hành lý có dung tích 640 lít và tăng lên 2.010 lít khi gập hàng ghế sau, trong khi bình nhiên liệu có dung tích 100 lít.

Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look là động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng OM 656M, dung tích 2.989 cc, tăng áp kép, cho công suất tối đa 367 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 750 Nm trong dải 1.350-2.800 vòng/phút. Động cơ kết hợp hệ thống hỗ trợ điện ISG2, hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic và hệ dẫn động 4MATIC với tỷ lệ phân bổ lực kéo mặc định 40:60.

Với trọng lượng 2.555 kg, G 450 d Vintage Look vẫn có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 210 km/h.

Tại Thái Lan, Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look có giá niêm yết 12,7 triệu baht, tương đương khoảng 9,9 tỷ đồng.