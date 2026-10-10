Đây là mẫu xe điện hiệu suất cao BMW i3 M60 thế hệ mới

Thương hiệu xe xứ Bavaria vừa chính thức hé lộ những hình ảnh và thông tin ban đầu về BMW i3 M60 mới. Đây là phiên bản M Performance thuần điện đầu tiên được xây dựng trên nền tảng kiến trúc chuyên dụng Neue Klasse hoàn toàn mới của tập đoàn Đức.

Được định vị là mẫu xe dẫn dắt dòng sản phẩm điện hóa M Performance, BMW i3 M60 sở hữu ngôn ngữ thiết kế góc cạnh cùng các giải pháp khí động học cải tiến, dự kiến sẽ chính thức cập bến thị trường vào năm sau.

BMW M Performance thuần điện đầu tiên được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse hoàn toàn mới.

Diện mạo của xe ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ gói khí động học M Sport với phần cản trước tạo hình hầm hố, mô phỏng cấu trúc lưới tản nhiệt quả thận đặc trưng nhưng mang đường nét hiện đại hơn. Điểm nhấn đáng chú ý trên mẫu xe điện này là hệ thống đèn M Yellow Lights - trang bị trước đây vốn chỉ xuất hiện trên các dòng xe CS hiệu suất cao giới hạn của BMW.

Các dải đèn chéo sẽ hiển thị sắc vàng ở chế độ đèn định vị và chuyển sang ánh sáng trắng khi kích hoạt đèn chạy ban ngày (DRL) nhằm tuân thủ quy định giao thông toàn cầu, riêng thị trường Mỹ sẽ áp dụng cơ chế đảo ngược.

Khu vực thân xe gây chú ý với bộ vỏ gương chiếu hậu phối 3 màu độc đáo tích hợp cánh gió nhỏ ở mép ngoài, thay thế cho thiết kế hai tay đỡ quen thuộc trên các dòng M trước đây. Phía đuôi xe nổi bật với cánh gió xẻ đôi đặt trên nắp cốp, giúp tối ưu lực ép xuống mặt đường khi vận hành ở dải tốc độ cao.

Dù chưa hé lộ những hình ảnh chi tiết của nội thất, BMW khẳng định i3 M60 mới sẽ sở hữu không gian khoang lái hiện đại với mặt táp-lô tích hợp cụm màn hình hiển thị Panoramic iDrive thế hệ mới. Xe được trang bị vô-lăng M Sport vát đáy thể thao, đi kèm hệ thống ghế ngồi ôm sát cơ thể với phần đệm hông dày dặn nhằm giữ ổn định tư thế cho người lái.

Phía đuôi xe nổi bật với cánh gió xẻ đôi đặt trên nắp cốp.

Nhằm gia tăng tính cá nhân hóa, BMW cung cấp thêm gói phụ kiện M Performance Parts chế tác từ sợi carbon cao cấp cho cả i3 M60 và M350. Danh mục nâng cấp bao gồm cánh gió gầm phía trước, ốp lườn sườn, vỏ gương, bộ khuếch tán gió cản sau cùng cánh gió cốp hầm hố. Bậc cửa xe cũng được điểm xuyết bằng các tấm ốp carbon khắc logo M Performance nổi bật.

BMW chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết nhưng xác nhận i3 M60 sẽ có thông số vượt trội so với bản i3 50 hiện hành vốn sở hữu công suất 469 mã lực, mô-men xoắn 645 Nm cùng khả năng tăng tốc từ 0-100 km/h trong 4,7 giây.

BMW chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết nhưng xác nhận i3 M60.

Giới chuyên gia dự đoán cỗ máy điện trên M60 sẽ đạt tổng công suất hơn 500 mã lực, rút ngắn thời gian bứt tốc lên 100 km/h xuống ngưỡng hơn 3 giây, tiệm cận thành tích của mẫu coupe M4 CS F82.

Đổi lại cho sức mạnh ấn tượng cùng trọng lượng bản thân lớn hơn, tầm di chuyển sau mỗi lần sạc của i3 M60 nhiều khả năng sẽ thấp hơn mức 912 km (theo chu trình WLTP) của bản i3 50. Thông tin chi tiết về giá bán và thời điểm giao xe chính thức sẽ được hãng xe Đức tiếp tục cập nhật trong thời gian tới.