BMW ra mắt dòng xe điện iX4 thế hệ mới

BMW iX4 vừa trình làng với thiết kế SUV coupe thể thao, tầm hoạt động tối đa 828 km theo chuẩn WLTP và hệ truyền động điện có công suất lên tới 612 mã lực. Mẫu xe dự kiến mở bán từ tháng 3/2027, bổ sung lựa chọn mới cho dòng xe điện Neue Klasse của BMW.

BMW tiếp tục mở rộng danh mục xe điện thế hệ mới bằng iX4, mẫu SUV coupe phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế Neue Klasse. Sau iX3 và i3 thế hệ mới, iX4 trở thành thành viên tiếp theo của gia đình xe điện này, hướng đến nhóm khách hàng ưu tiên kiểu dáng thể thao và khả năng vận hành mạnh mẽ.

Điểm khác biệt đáng chú ý nhất của BMW iX4 so với iX3 nằm ở phần mui vuốt thấp về phía sau, tạo dáng coupe đặc trưng. Chiều cao tổng thể của xe ở mức khoảng 1.595 mm, thấp hơn khoảng 40 mm so với iX3. Đường viền cửa sổ được nâng cao về phía sau, kết hợp phần đuôi xe tạo hình dứt khoát, gợi nhớ phong cách của những mẫu SUV coupe BMW từng theo đuổi.

BMW iX4 vừa trình làng với thiết kế SUV coupe thể thao.

Phần đầu xe mang diện mạo đặc trưng của Neue Klasse, với lưới tản nhiệt hình quả thận và cụm đèn trước được kết hợp thành một mảng thiết kế thống nhất. Các đường nét tối giản giúp mẫu xe duy trì nhận diện thương hiệu, đồng thời tạo cảm giác hiện đại hơn so với những thế hệ xe điện trước đây.

Ở phía sau, BMW iX4 sử dụng cụm đèn hậu thanh mảnh nằm ngang, kết hợp cánh gió tích hợp trên cửa cốp và các bề mặt thân xe được tạo hình rõ nét. Gói ngoại thất M Sport là trang bị tiêu chuẩn, đi cùng bộ mâm hợp kim 20 inch. Khách hàng có thể lựa chọn các bộ mâm kích thước lớn hơn tùy phiên bản.

Riêng iX4 M60 xDrive sở hữu nhiều chi tiết thể thao đặc trưng của BMW M, bao gồm đèn định vị màu vàng lấy cảm hứng từ xe đua, cánh gió sau riêng biệt và các tùy chọn mâm 21 hoặc 22 inch.

Bên trong cabin, BMW iX4 chia sẻ phần lớn cách bố trí với iX3 thế hệ mới. Điểm nhấn là hệ thống Panoramic iDrive, kết hợp màn hình giải trí trung tâm kích thước 17,9 inch với màn hình Panoramic Vision hiển thị thông tin trải dài phía trước người lái.

Cách bố trí này hướng đến việc giảm sự phân tán tầm nhìn, đồng thời đưa các thông tin vận hành quan trọng đến gần vị trí quan sát tự nhiên của tài xế. Hệ thống điều khiển và giao diện cũng được phát triển trên nền tảng phần mềm mới của BMW.

Do sở hữu đường mui thấp hơn, iX4 phải đánh đổi một phần tính thực dụng so với kiểu dáng SUV truyền thống. Dung tích khoang hành lý đạt 490 lít và tăng lên 1.600 lít khi gập hàng ghế sau. Xe còn có khoang chứa đồ phía trước dung tích 58 lít.

Dù vậy, BMW cho biết mẫu xe vẫn duy trì không gian sử dụng phù hợp với nhu cầu hằng ngày. Cửa sổ trời toàn cảnh được trang bị tiêu chuẩn, góp phần tạo cảm giác thoáng đãng cho cabin. Các công nghệ hỗ trợ lái gồm phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ tránh va chạm. Tùy thị trường và gói trang bị, xe có thể được bổ sung các tính năng hỗ trợ lái bán tự động tiên tiến hơn.

Tầm hoạt động tối đa 828 km, sạc nhanh công suất 400 kW

Bên trong cabin, BMW iX4 chia sẻ phần lớn cách bố trí với iX3 thế hệ mới.

BMW iX4 được phát triển trên nền tảng công nghệ Neue Klasse, sử dụng hệ truyền động điện BMW eDrive thế hệ thứ sáu và kiến trúc điện 800 V. Xe có hai phiên bản đầu tiên là iX4 40 xDrive và iX4 50 xDrive, đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với hai mô-tơ điện.

Phiên bản iX4 40 xDrive có công suất 374 mã lực, mô-men xoắn cực đại 520 Nm. Xe tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 5,6 giây, sử dụng bộ pin có dung lượng khả dụng 82,6 kWh. Tầm hoạt động tối đa được công bố đạt khoảng 638 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn WLTP.

Trong khi đó, BMW iX4 50 xDrive sở hữu công suất 469 mã lực và mô-men xoắn 645 Nm. Nhờ bộ pin dung lượng khả dụng 108,7 kWh, phiên bản này có thể di chuyển tối đa khoảng 828 km theo WLTP, trở thành lựa chọn đáng chú ý đối với khách hàng thường xuyên di chuyển đường dài.

Về khả năng sạc, bản 40 xDrive hỗ trợ sạc nhanh DC với công suất tối đa 300 kW, trong khi bản 50 xDrive đạt mức 400 kW. Theo BMW, phiên bản 50 xDrive có thể bổ sung lượng điện tương đương khoảng 387 km di chuyển trong 10 phút sạc ở điều kiện phù hợp. Thời gian sạc từ 10% lên 80% pin vào khoảng 21 phút.

Đáng chú ý, hệ số cản không khí của iX4 đạt 0,23, thấp hơn mức 0,24 của iX3. Thiết kế thân xe tối ưu khí động học góp phần cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng, qua đó hỗ trợ nâng cao tầm hoạt động mà không cần tăng kích thước bộ pin.

Các con số về phạm vi di chuyển và tốc độ sạc được công bố theo điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn. Khả năng vận hành thực tế có thể thay đổi tùy tốc độ, nhiệt độ môi trường, điều kiện đường sá và công suất của trạm sạc.

BMW iX4 M60 xDrive mạnh 612 mã lực, tăng tốc 3,9 giây

BMW sẽ bổ sung iX4 M60 xDrive, biến thể hiệu năng cao thuộc dòng M Performance.

Sau hai phiên bản tiêu chuẩn, BMW sẽ bổ sung iX4 M60 xDrive, biến thể hiệu năng cao thuộc dòng M Performance. Đây là phiên bản mạnh nhất trong danh mục iX4 được công bố ở thời điểm ra mắt. Hệ truyền động điện trên iX4 M60 xDrive tạo ra công suất tối đa 612 mã lực và mô-men xoắn cực đại 875 Nm.

Với hệ dẫn động bốn bánh cùng khả năng phân bổ lực kéo giữa hai cầu, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 3,9 giây. Tốc độ tối đa được giới hạn điện tử ở mức 240 km/h. Dù sở hữu công suất cao hơn đáng kể so với iX4 50 xDrive, phiên bản M60 vẫn sử dụng bộ pin dung lượng khả dụng 108,7 kWh. Tầm hoạt động tối đa đạt khoảng 777 km theo WLTP, thấp hơn bản 50 xDrive do đặc tính vận hành và cấu hình hiệu năng.

BMW iX4 được phát triển trên nền tảng công nghệ Neue Klasse,

Để phù hợp với sức mạnh lớn hơn, BMW trang bị cho M60 xDrive hệ thống giảm xóc thích ứng, hệ thống lái thể thao biến thiên cùng các thiết lập khung gầm được tinh chỉnh riêng. Những trang bị này hướng đến khả năng kiểm soát thân xe tốt hơn khi vận hành ở tốc độ cao hoặc vào cua.

Khoang lái cũng được bổ sung các chi tiết thể thao như ghế M Sport, vô-lăng M Sport có dấu chỉ đỏ tại vị trí 12 giờ cùng các nút điều khiển chế độ vận hành. Người lái có thể điều chỉnh các thiết lập liên quan đến hệ truyền động và khung gầm để phù hợp với điều kiện sử dụng.