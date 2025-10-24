Loạt xe MPV giảm giá để tăng sức cạnh tranh tại Việt Nam

Thị trường ô tô Việt Nam bước sang quý IV/2025 với tín hiệu phục hồi rõ rệt. Theo VAMA, doanh số tháng 9 đạt 30.688 xe, tăng gần 18% so với tháng trước. Trong bức tranh tăng trưởng đó, phân khúc MPV cỡ nhỏ trở thành điểm nóng khi loạt mẫu xe 7 chỗ phục vụ gia đình và dịch vụ đồng loạt giảm sâu nhằm kích cầu trong mùa cao điểm cuối năm.

Mức giảm phổ biến 40 - 70 triệu đồng khiến giá thực tế nhiều mẫu MPV tụt xuống vùng 500 triệu đồng, tương đương các mẫu hatchback A như KIA Morning hay Hyundai Grand i10. Mitsubishi Xpander giảm 50 - 100% lệ phí trước bạ, riêng bản Xpander Cross sau giảm còn 629 triệu đồng; bản AT Premium còn 593 triệu; bản MT còn 532 triệu đồng. Toyota Veloz Cross và Avanza Premio được miễn toàn bộ lệ phí trước bạ, đưa giá thực tế về 502–594 triệu đồng.

Suzuki XL7 Hybrid sau khi được hỗ trợ lệ phí trước bạ còn khoảng 540 triệu đồng, ghi điểm nhờ công nghệ mild-hybrid tiết kiệm nhiên liệu. Hyundai Stargazer giảm trực tiếp 50 triệu đồng, giá còn 439 - 549 triệu đồng, bản base thậm chí thấp hơn một số bản số tự động của Morning và Grand i10. Ở nhóm cao hơn, Honda BR-V giảm 25 - 50 triệu đồng, còn 597 - 635 triệu hay KIA Carens giảm 25 - 35 triệu đồng, còn 599 - 644 triệu đồng.

Theo các ý kiến từ các hội nhóm trên mạng xã hội thì các đợt giảm giá sâu không chỉ nhằm giải phóng sức mua sau giai đoạn trầm lắng mà còn là bước chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

MPV không chỉ đấu nhau trong phân khúc mà còn chịu áp lực từ B-SUV giá ngày càng sát và sự xuất hiện của MPV điện giá rẻ. Tuy nhiên trong cuộc đua giảm giá này, người tiêu dùng là bên hưởng lợi lớn nhất khi có thể sở hữu một mẫu 7 chỗ rộng rãi, đa dụng với chi phí ngang một chiếc xe đô thị cỡ nhỏ.