Loạt xe châu Âu được gắn pin mới sạc nhanh ngang ngửa đổ xăng

Rimac ra mắt pin thể rắn sạc 10-80% trong 6,5 phút, dự kiến thương mại hóa quý IV/2027, có thể được BMW và Porsche sử dụng; đồng thời giới thiệu e-axles Sinteg cho xe điện hiệu năng cao. Cụ thể, tại triển lãm ôtô Munich, Rimac Technology giới thiệu công nghệ pin thể rắn và hệ thống truyền động điện e-axles mới, hứa hẹn sẽ tạo đột phá cho ngành xe điện trong những năm tới.

Hãng hợp tác cùng ProLogium và Tập đoàn Hóa chất Mitsubishi để phát triển loại pin có mật độ năng lượng cao và an toàn vượt trội. Theo công bố, gói pin thể rắn thế hệ mới của Rimac có dung lượng 100 kWh, mật độ năng lượng 260 Wh/kg, sạc nhanh 10-80% chỉ trong 6,5 phút. Nếu đúng lộ trình, sản phẩm sẽ ra mắt thị trường vào quý IV/2027. Dù chưa có thông tin chính thức, nhiều khả năng pin sẽ được các đối tác như BMW và Porsche sử dụng.

Ngoài pin thể rắn, Rimac cũng giới thiệu dòng pin Evo ra mắt giữa năm 2026, dung lượng 100 kWh nhưng mật độ năng lượng thấp hơn (213 Wh/kg), thời gian sạc nhanh 10-80% mất khoảng 16 phút. Bên cạnh đó, Rimac công bố thêm hai gói pin hybrid: một phiên bản mô-đun mở rộng với dung lượng 1-17 kWh, dự kiến thương mại từ năm 2026. Hãng cũng đề cập đến công nghệ cell hoán đổi và kiến trúc cell-to-pack tích hợp quản lý nhiệt và an toàn tiên tiến.

Không chỉ dừng ở pin, Rimac còn trình làng hai mô-đun e-axles: Sinteg 300 và Sinteg 550, cho công suất từ 201 đến 483 mã lực. Trong đó, Sinteg 550 sẽ chính thức đi vào sản xuất trong năm tới, hướng đến các mẫu xe điện thiên về hiệu suất cao.

Ông Nurdin Pitarević - CEO Rimac Technology, khẳng định đây không phải công nghệ ý tưởng mà là giải pháp sẵn sàng sản xuất, đủ khả năng cung cấp năng lượng cho hàng trăm nghìn phương tiện trong vài năm tới. Điều này đánh dấu bước tiến lớn của Rimac trong việc chuyển mình từ hãng siêu xe sang nhà cung cấp công nghệ lõi cho toàn ngành ôtô điện.