Tài xế xe Ford Territory bị bụi bẩn che kín biển số nhận sai, chịu phạt 23 triệu

Chia sẻ với PV VietNamNet vào chiều 27/1, đại diện Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết, tài xế chiếc Ford Territory bị bụi bẩn che kín biển số đã có mặt tại trụ sở của đơn vị. Người này đã nhận quyết định xử phạt với số tiền 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe.

Tài xế Nguyễn Văn H. làm việc tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9 vào sáng 27/1. Ảnh do đơn vị cung cấp.

Tại trụ sở Đội CSGT đường bộ số 9, tài xế là anh Nguyễn Văn H. (trú tại Hà Nội) đã thừa nhận vào khoảng 10h30 ngày 26/1, anh điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 30M-246.XX lưu thông trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng). Khi đến khu vực vườn hoa Đan Phượng, phương tiện bị tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 9 dừng xe kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện ô tô anh H. điều khiển gắn biển kiểm soát không rõ chữ và số. Sau đó, anh H. cho rằng hành vi vi phạm này chỉ bị xử phạt 900 nghìn đồng nên yêu cầu tổ CSGT lập biên bản đúng lỗi vi phạm của mình và quay clip đăng tải lên mạng xã hội.

Anh H. cho biết thêm, trước đó 4 ngày (vào ngày 23/1), anh điều khiển ô tô nói trên đi tỉnh Thanh Hóa. Do thời tiết mưa và đường bẩn, xe bị bùn đất bắn lên, che khuất biển số phía sau.

"Khi về đến Hà Nội, tôi biết xe bị bẩn, bùn đất bám kín vỏ xe, đặc biệt là khu vực đuôi xe và biển số bị che lấp. Tuy nhiên, do bận công việc nên tôi chưa kịp đi rửa xe”, anh H. trình bày.

Cũng theo anh H., tại thời điểm được tổ CSGT thông báo lỗi vi phạm và lập biên bản, anh chưa tìm hiểu kỹ các quy định của pháp luật nên có suy nghĩ chưa đúng. Đến nay, sau khi được lực lượng CSGT tuyên truyền, giải thích, anh đã nhận thức được hành vi vi phạm của mình cũng như sự cần thiết phải chấp hành nghiêm các quy định khi tham gia giao thông.

Chiếc xe Ford Territory bị bụi bẩn che toàn bộ biển số phía sau. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, như VietNamNet đã thông tin, ngày 26/1, đoạn clip và hình ảnh về chiếc Ford Territory mang BKS 30M-246.XX với phần đầu bóng loáng nhưng phần đuôi "như đi cày" bị lực lượng chức năng dừng xe xử lý trên Quốc lộ 32 (đoạn qua xã Đan Phượng, Hà Nội) đã được chia sẻ chóng mặt trên các hội nhóm mạng xã hội.

Trong clip, tài xế than thở rằng bị CSGT xử phạt vì lỗi biển số xe bị che lấp với mức phạt "khủng" 22 triệu đồng. Con số này đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng với những lập luận trái chiều.