Ford Territory bản nâng cấp có doanh số ra sao trong tháng?

Ford Territory phiên bản nâng cấp vừa ra mắt khách hàng Việt với 3 phiên bản, giá từ 762 triệu đồng. Mẫu SUV của Ford được nâng cấp một số chi tiết ngoại thất, cùng tính năng kết nối thông minh FordPass. Xe sẽ đến tay khách hàng vào tháng 9/2025.

Cho tới hiện tại, năm 2025 có thể nói là một năm kinh doanh thành công với Ford Territory tại thị trường Việt Nam khi đạt doanh số cộng dồn (tính tới hết tháng 11/2025) đạt tới 11.124 chiếc. So với cùng kỳ năm 2024, doanh số cộng dồn năm 2025 của mẫu SUV C này đã tăng trưởng tới 48%, và hiện tại đang xếp thứ hai sau Mazda CX-5 (với 14.666 xe).

Ford Territory phiên bản Titanium X có giá bán 896 triệu đồng.

Để có mức tăng trưởng ấn tượng này là nhờ chiến lược kép mà Ford đã thực hiện tại Việt Nam trong năm 2025. Trước tiên là chính sách tặng phí trước bạ 100% liên tục được hãng duy trì cho Territory trong các tháng đầu năm 2025. Và đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản mới từ giữa tháng 8/2025.

Ford Territory thế hệ mới 2025 nhanh chóng có được sự đánh giá cao từ khách hàng Việt về cả thiết kế và trang bị. Nhờ đó, doanh số của mẫu SUV hạng C này đã tăng trưởng ấn tượng trong các tháng cuối năm. Đặc biệt là vào tháng 11/2025 vừa qua, doanh số Territory đạt tới 1539 xe - lập kỷ lục doanh số tháng của mẫu xe này từ đầu năm 2025 tới nay.

Cụm đèn pha LED projector thiết kế mới với dải đèn LED ban ngày tạo hình L-Shaped.

Sự thành công này đến từ thiết kế hiện đại, công nghệ kết nối thông minh, khả năng vận hành linh hoạt và không gian tiện nghi vượt trội. Phiên bản Territory Mới tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật đó. Phần đầu xe được thiết kế mới đầy ấn tượng bao gồm cụm đèn trước LED toàn phần, mâm hợp kim cùng màu sơn độc đáo Xanh khói.

Xe được trang bị nhiều cải tiến về công nghệ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái tiên tiến, khả năng kết nối thông minh với FordPass™, cùng thiết kế ngoại thất năng động và nội thất hiện đại. Với những đổi mới này, Territory Mới hướng đến nhóm khách hàng trẻ, các gia đình năng động và những ai đang tìm kiếm trải nghiệm lái an toàn, tiện nghi nhưng vẫn thể hiện cá tính.

Cùng với mẫu xe điện đầu tiên phân phối chính hãng Ford Mustang Mach-E, Territory đánh dấu cột mốc quan trọng kỷ niệm 30 năm của hãng xe Mỹ Ford có mặt tại Việt Nam. Phiên bản facelift giữ nguyên về kích thước so với trước. Thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.685 x 1.935 x 1.706 (mm). Chiều dài cơ sở cũng ở mức 2.726 mm và khoảng sáng gầm 190 mm.

Xe được trang bị khối động cơ xăng Ecoboost, dung tích 1.5L.

Thay đổi lớn trong thiết kế xe đến từ phần đầu xe với lưới tản nhiệt mở rộng sang hai bên với họa tiết lưới tổ ong. Đi kèm cụm đèn pha LED projector thiết kế mới với dải đèn LED ban ngày tạo hình L-Shaped hiện đại hơn. Mâm hợp kim được thiết kế mới, cùng với tùy chọn màu sơn Xanh khói (Vapor Blue) độc đáo.

Nội thất xe tiếp tục sở hữu giao diện điều khiển hiện đại với màn hình kỹ thuật số kép 12,3 inch, với một màn hình sau vô lăng liền mạch với màn hình thông tin giải trí trung tâm. Khoang cabin hiện đại hơn với tông màu mới đậm chất thể thao. Chi tiết cần số núm xoay vẫn được giữ lại trong khi bổ sung các chi tiết nhựa mềm với màu sơn đen bóng.

Các ghế ngồi bọc da với các điểm nhấn màu cam mới, đi kèm với dàn âm thanh 8 loa với hệ thống Arkamys 3D Audio, cửa sổ trời panorama và cửa gió cho hàng ghế sau. Khoang hành lý tiêu chuẩn rộng rãi với dung tích 448 lit và có thể mở rộng lên 1.422 lít khi gập hàng ghế sau.

Ở bản nâng cấp xe được trang bị gương chiếu hậu trong xe tích hợp tính năng truyền hình ảnh trực tiếp thông qua camera 2 megapixel ngay phía sau xe. Độ sáng màn hình có thể điều chỉnh thông minh qua chức năng dải tương phản động (HDR), giúp cải thiện khả năng quan sát ban đêm.

Ngoài ra, lần đầu tiên Territory được trang bị FordPass, nền tảng kết nối thông minh giúp chủ xe có thể điều khiển từ xa các tính năng như khóa/mở xe từ xa, lên lịch khởi động xe tự làm ấm hoặc mát khoang lái, kiểm tra mức nhiên liệu và nhận thông báo tình trang xe thông qua qua điện thoại thông minh.

Tại Việt Nam, Territory tiếp tục được lắp ráp tại nhà máy Ford Hải Dương. Xe được trang bị khối động cơ xăng Ecoboost, dung tích 1.5L, cho công suất tối đa 158 mã lực và mô-men xoắn cực đại 248 Nm. Đi kèm là hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép dạng ướt.

Ford Territory mới tiếp tục kế thừa và nâng cấp những ưu điểm nổi bật.

Xe cũng được trang bị những tính năng an toàn ADAS hiện đại như Kiểm soát hành trình thích ứng, Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Cảnh báo điểm mù và Cảnh báo xe cắt ngang, Cảnh báo lệch làn và Hỗ trợ duy trì làn đường, Hệ thống kiểm soát áp suất lốp, 6 túi khí, Camera toàn cảnh, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước sau… Territory mới sẽ được phân phối đến đại lý từ ngày 8/9 và tiếp tục được bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km tùy theo điều kiện nào tới trước.

Trải qua 30 năm gắn bó với thị trường Việt Nam, Ford không ngừng khẳng định vị thế thương hiệu tiên phong trong việc mang lại các giải pháp di chuyển thông minh, bền vững và an toàn. Từ những dòng xe như Ford Ranger, Ford Everest, Ford Transit cho đến các mẫu xe đô thị như Territory, Ford luôn đặt khách hàng làm trung tâm, mang đến trải nghiệm vượt trội và tiện nghi.

Bảng giá bán niêm yết từng phiên bản Ford Territory nâng cấp như sau: