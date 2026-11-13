Dưới 750 triệu đồng, Omoda C5 hay Toyota Yaris Cross đáng mua hơn?

Trong phân khúc SUV đô thị hạng B với mức giá dưới 750 triệu đồng, Omoda C5 SHS-H và Toyota Yaris Cross Hybrid đều là những lựa chọn đáng cân nhắc. Mỗi mẫu xe đều có những ưu điểm và nhược điểm riêng, khiến nhiều người tiêu dùng phải đắn đo khi quyết định mua xe.

Về thiết kế, Toyota Yaris Cross mang đến vẻ ngoài cân đối, hài hòa, phù hợp với nhiều độ tuổi khách hàng. Ngược lại, Omoda C5 SHS-H lại nổi bật với kiểu dáng thể thao, phá cách, thu hút sự chú ý của giới trẻ.

Khác biệt về kích thước giữa Yaris Cross (trái) và Omoda C5 SHS-H.

Mặc dù kích thước tổng thể của Omoda C5 SHS-H lớn hơn, nhưng chiều dài trục cơ sở lại ngắn hơn 10 mm so với Yaris Cross. Thêm vào đó, khoảng sáng gầm của C5 SHS-H cũng thấp hơn 42 mm so với đối thủ đến từ thương hiệu Nhật Bản.

Cả hai mẫu xe đều là phiên bản cao cấp nhất của C5 và Yaris Cross, do đó trang bị ngoại thất khá tương đồng với các tính năng như đèn pha LED, cảm biến bật/tắt đèn tự động và cảm biến gạt mưa. Tuy nhiên, bên trong khoang lái, Omoda C5 SHS-H ghi điểm với cụm màn hình đôi 12,3 inch và các trang bị tiện nghi như ghế trước có tính năng sưởi và làm mát, hệ thống âm thanh 8 loa Sony, cùng điều hòa 2 vùng độc lập.

Khác biệt về trang bị ngoại thất giữa Yaris Cross (trái) và Omoda C5 SHS-H.

Về khả năng vận hành, cả hai mẫu xe đều sử dụng hệ động lực hybrid, nhưng Omoda C5 SHS-H có công suất và sức kéo vượt trội hơn so với Yaris Cross. Cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu trước và có kích thước mâm lốp tương đồng, cùng với 2-3 chế độ lái.

Khác biệt về khả năng vận hành giữa Yaris Cross (trái) và Omoda C5 SHS-H.

Đối với công nghệ an toàn, cả Omoda C5 SHS-H và Toyota Yaris Cross Hybrid đều được trang bị nhiều hệ thống an toàn cơ bản và công nghệ hỗ trợ lái xe nâng cao ADAS, mang lại sự tiện lợi khi di chuyển trong đô thị.

Khác biệt về công nghệ an toàn giữa Yaris Cross (trái) và Omoda C5 SHS-H.

Cuối cùng, Omoda C5 SHS-H có giá khởi điểm cao hơn 21 triệu đồng so với Toyota Yaris Cross Hybrid. Mẫu SUV Trung Quốc nhắm đến nhóm khách hàng trẻ trung, năng động, yêu thích công nghệ và trải nghiệm lái phấn khích. Trong khi đó, Toyota Yaris Cross lại phù hợp với những người ưa chuộng sự bền bỉ và thiết kế hài hòa.

Với những thông tin trên, người tiêu dùng có thể cân nhắc kỹ lưỡng để chọn lựa mẫu xe phù hợp nhất với nhu cầu và sở thích của mình.