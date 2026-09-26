Cận cảnh mẫu xe iCaur V23 đầu tiên có mặt tại Việt Nam

Bên cạnh V27, iCaur V23 cũng đã chính thức có mặt tại Việt Nam. Sự hiện diện này cho thấy kế hoạch thương mại hóa mẫu SUV cỡ B sở hữu thiết kế việt dã độc đáo này đang bước vào giai đoạn hoàn thiện, hứa hẹn đem đến làn gió mới cho phân khúc xe năng lượng mới trong nước.

Thiết kế của V23 là sự pha trộn tinh tế giữa phong cách vuông vức của các dòng SUV địa hình huyền thoại như Mercedes-Benz G-Class và sự gọn gàng của một mẫu xe đô thị hiện đại. Những chi tiết như đèn pha tròn cổ điển, vòm bánh xe góc cạnh và cửa hậu mở ngang đi kèm hộp đựng đồ đặc trưng giúp xe toát lên vẻ phong trần, đậm chất phiêu lưu.

iCaur V23 cũng đã chính thức có mặt tại Việt Nam.

Khả năng sạc nhanh 20-80% của bản 2WD là 36 phút, còn bản 4WD cần khoảng 42 phút. Cả hai đều sử dụng chuẩn sạc AC/DC CCS2. Dù có chiều dài khiêm tốn 4.220 mm nhưng iCaur V23 lại sở hữu chiều cao lên tới 1.845 mm cùng trục cơ sở dài 2.735 mm, tạo nên một dáng vẻ bề thế, vững chãi. Chiếc xe linh hoạt nhờ thiết kế ngắn đầu đuôi giúp việc xoay trở trong phố hay đi đường địa hình khó tốt hơn nhờ góc tới / góc thoát hơn 40 độ và trục cơ sở 2,735m kết hợp khoảng sáng gầm 210mm tạo ra góc vượt đỉnh lớn.

Bên trong khoang cabin, cả hai phiên bản của iCaur V23 đều được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch, hệ thống dẫn đường vệ tinh và nền tảng xử lý Qualcomm Snapdragon 8155. Hệ thống âm thanh gồm 7 loa, hỗ trợ Bluetooth, USB và AM/FM.

Thiết kế của V23 là sự pha trộn tinh tế giữa phong cách vuông vức của các dòng SUV địa hình.

Danh sách trang bị nội thất còn có ghế lái chỉnh điện 6 hướng, ghế hành khách phía trước chỉnh điện 4 hướng, chức năng gập hàng ghế sau, sưởi và thông gió ghế trước cùng điều hòa tự động. Vật liệu ghế được ghi nhận là da hoặc vật liệu giả da tùy cấu hình.

Dựa trên tài liệu kỹ thuật công bố, iCaur V23 sẽ phân phối với hai biến thể truyền động chính bao gồm dẫn động cầu sau (2WD) và dẫn động bốn bánh toàn thời gian (4WD). Mỗi phiên bản đều sở hữu các đặc tính vận hành cùng dung lượng pin riêng biệt.

Bên trong khoang cabin, cả hai phiên bản xe đều được trang bị màn hình trung tâm 15,4 inch.

Bản tiêu chuẩn 2WD được trang bị một mô-tơ điện cho công suất 136 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 180 Nm mô men xoắn. Trong khi đó, bản cao cấp 4WD gây ấn tượng với hệ thống hai mô-tơ điện cho tổng công suất 211 mã lực, mô men xoắn 292 Nm.

Phạm vi hoạt động là 401 km cho phiên bản tiêu chuẩn với pin lithium sắt photphat (LFP) 59,9 kWh. Phiên bản dẫn động bốn bánh (AWD) được trang bị pin niken mangan coban (NMC) lớn hơn 81,76 kWh, đạt được 501 km. Về trang bị an toàn, iCaur V23 sở hữu hệ thống giám sát áp suất lốp, cân bằng điện tử, hỗ trợ lực phanh điện tử, chống bó cứng phanh ABS và phân phối lực phanh điện tử EBD.

Xe cũng có cảnh báo dây an toàn hàng ghế trước, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, radar phía trước và phía sau, camera nhận diện cùng camera trước và phía sau. Hai phiên bản có lần lượt 5 và 6 chế độ lái, bao gồm các chế độ Comfort, Economy, Sport, Slippery Road, cùng chế độ offroad trên bản 4WD và khả năng cá nhân hóa.

Tại Thái Lan, iCAUR V23 được bán với giá quy đổi từ 525 - 700 triệu đồng. Hiện thông tin về giá bán và thời điểm iCaur V23 chính thức mở bán tại Việt Nam vẫn chưa hé lộ.