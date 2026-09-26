“Xe ga cho mẹ đi chợ” Honda Giorno độ cực chất, tiền đồ chơi đắt ngang giá xe

Vốn sở hữu thiết kế nhỏ gọn, đường nét bo tròn và phong cách thanh lịch, Honda Giorno+ thường được biết đến như mẫu xe ga phục vụ nhu cầu di chuyển hằng ngày. Tuy nhiên, với những người chơi xe yêu thích cá nhân hóa, mẫu xe này cũng có thể trở thành nền tảng cho những bản độ cầu kỳ, đầu tư nhiều vào ngoại hình và linh kiện. Chiếc Honda Giorno+ 125 ABS đời 2026 nhập khẩu từ Thái Lan của anh Nguyễn Lê Nguyên Bảo (Gia Lai) là một ví dụ như vậy, khi chủ nhân chi thêm khoảng 130 triệu đồng cho loạt đồ chơi đắt tiền.

Theo chia sẻ của chủ xe, chiếc Giorno+ nguyên bản có màu vàng. Thay vì giữ nguyên diện mạo ban đầu, người chơi đã phối lại tem xe theo phong cách Spoonsports của Nhật Bản, lấy cảm hứng từ những mẫu xe đua thể thao. Tông màu vàng được kết hợp với xanh dương đậm, tạo sự tương phản rõ nét trên phần đầu xe, yếm trước và thân xe phía sau.

Điểm nhấn dễ nhận thấy nằm ở phần thân xe với nền xanh dương, họa tiết vàng và các dòng chữ mang phong cách đua như Spoon Sports, TBT Factory cùng số hiệu 68. Bộ tem được bố trí dọc theo thân xe, kết hợp những đường nét đồ họa thể thao, khiến mẫu xe ga có diện mạo mạnh mẽ hơn so với kiểu dáng nguyên bản. Các chi tiết trang trí cũng được phối hợp theo cùng chủ đề, thay vì sử dụng màu sắc rời rạc.

Không chỉ thay đổi ngoại hình, chủ xe còn đầu tư đáng kể vào hệ thống phanh và các linh kiện cơ khí. Chiếc Giorno+ được trang bị cặp mâm CNC MFZ, kết hợp đĩa thắng 128, heo phanh Brembo billet, dây dầu 128 và tay thắng 128. Đây là những hạng mục tập trung vào khu vực bánh trước và tay lái, đồng thời tạo điểm nhấn trực quan cho bản độ.

Qua hình ảnh thực tế, bộ mâm trước được sơn màu xanh dương, đồng bộ với phần thân xe. Đĩa phanh dạng đục lỗ nổi bật bên trong mâm, trong khi heo phanh Brembo màu xám có dòng chữ thương hiệu màu đỏ. Cụm phanh được phối cùng các chi tiết màu xanh trên hệ thống liên kết, tạo nên sự thống nhất về màu sắc. So với bộ phận nguyên bản, hệ thống phanh trên xe đã được thay đổi theo hướng sử dụng các linh kiện đồ chơi riêng biệt, phù hợp với phong cách cá nhân hóa mà chủ nhân lựa chọn.

Ở khu vực tay lái, chủ xe trang bị cùm tăng tốc Kohen. Chi tiết này nằm trong nhóm linh kiện được đầu tư để hoàn thiện phần điều khiển của xe, bên cạnh tay thắng 128 đã được nâng cấp. Tuy nhiên, thông tin cụ thể về cấu hình kỹ thuật và khả năng vận hành của từng linh kiện chưa được chủ xe chia sẻ.

Phần giảm xóc phía sau cũng được nâng cấp với phuộc Ohlins TTX. Đây là một trong những món đồ chơi đáng chú ý trên bản độ, kết hợp cùng hệ thống phanh và bộ mâm CNC. Chủ xe lựa chọn các linh kiện đến từ những thương hiệu chuyên về đồ chơi xe máy, qua đó tạo dấu ấn riêng cho chiếc Giorno+.

Ngoài các hạng mục chính, bản độ còn có nhiều chi tiết carbon fiber được bố trí trên thân xe. Những mảng vật liệu này xuất hiện ở khu vực sàn để chân và phần ốp thân, tạo sự tương phản với lớp sơn xanh dương. Bên cạnh đó, xe được trang bị cổ pô titan và phối hợp thêm một số chi tiết đồ chơi của TBT. Các hạng mục được kết hợp nhằm hoàn thiện diện mạo thể thao theo chủ đề Spoonsports mà chủ nhân theo đuổi.

Theo chia sẻ, chiếc Honda Giorno+ 125 ABS nhập Thái Lan có giá khoảng 125 triệu đồng khi mua nguyên bản. Sau đó, chủ nhân tiếp tục chi thêm khoảng 130 triệu đồng để nâng cấp các chi tiết trên xe. Như vậy, tổng chi phí cho cả xe và đồ chơi vào khoảng 255 triệu đồng.

Với mức đầu tư này, Honda Giorno+ 125 ABS đã được biến đổi đáng kể về diện mạo, từ một mẫu xe ga mang phong cách thanh lịch thành bản độ đậm chất thể thao.