Xuất hiện xe ga có thể khiến "vua tay ga Honda" mất vị thế độc tôn

Phân khúc xe tay ga adventure thời gian gần đây chứng kiến sự tham gia của ngày càng nhiều thương hiệu. Tuy nhiên, ở nhóm xe phân khối lớn, Honda X-ADV vẫn gần như giữ vị trí riêng biệt. Chính vì vậy, sự xuất hiện của QJMotor X-Adventure 900 nhanh chóng nhận được sự quan tâm, đặc biệt khi mẫu xe Trung Quốc được cho là sở hữu động cơ mạnh hơn đáng kể so với X-ADV.

X-Adventure 900 mới chỉ được giới thiệu dưới dạng mô hình tại Trung Quốc, nhưng giới thạo xe cho rằng phiên bản thương mại có thể được QJMotor trình làng tại triển lãm EICMA vào tháng 11 tới. Mẫu xe mang đặc trưng của dòng maxi-scooter đa dụng với phần yếm trước lớn, kính chắn gió cao, tư thế ngồi thoải mái và sàn để chân rộng.

Điểm đáng chú ý nhất trên X-Adventure 900 nằm ở hệ thống động cơ. Theo những thông tin ban đầu, xe sẽ được trang bị động cơ 2 xi-lanh song song, dung tích khoảng 904cc, sử dụng cơ cấu DOHC 8 van và hệ thống làm mát bằng dung dịch. Đây là khối động cơ đã xuất hiện trên một số mẫu xe khác của QJMotor như SRT 900 SX và SRK 900. Động cơ này có công suất tối đa 70 kW, tương đương khoảng 95,2 PS tại 9.000 vòng/phút, trong khi mô-men xoắn cực đại đạt 90 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Nếu được trang bị đúng cấu hình trên, X-Adventure 900 sẽ có lợi thế đáng kể về sức mạnh so với các đối thủ trong phân khúc. Honda X-ADV hiện sử dụng động cơ 2 xi-lanh, dung tích 745cc, cho công suất khoảng 58,6 PS. Trong khi đó, Yamaha TMAX 560 được trang bị động cơ 2 xi-lanh, dung tích 562cc, với công suất khoảng 47,6 PS.

Với công suất dự kiến 95,2 PS, X-Adventure 900 có thể mạnh hơn khoảng 60% so với X-ADV và gần gấp đôi TMAX 560. Không dừng lại ở đó, một số thông tin còn cho rằng mẫu xe của QJMotor sẽ được trang bị hộp số ly hợp kép DCT 6 cấp, hứa hẹn mang đến khả năng vận hành linh hoạt và thuận tiện hơn trong nhiều điều kiện sử dụng.

Bên cạnh sức mạnh đáng chú ý, những hình ảnh render ban đầu cũng cho thấy X-Adventure 900 có thể được trang bị hàng loạt linh kiện cao cấp, trong đó có hệ thống phanh Brembo và hệ thống treo Marzocchi.

Tuy nhiên, do X-Adventure 900 hiện mới dừng ở giai đoạn mô hình và thông tin kỹ thuật vẫn chưa hoàn toàn thống nhất giữa các nguồn, các thông số trên vẫn cần được xác nhận. Nếu QJMotor thực sự đưa mẫu maxi-scooter này lên dây chuyền sản xuất với cấu hình tương tự, X-Adventure 900 sẽ là một cái tên đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga adventure phân khối lớn.