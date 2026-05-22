Hyundai Accent 2026: Nâng cấp ấn tượng với thiết kế mới và tiện nghi vượt trội

Sau ba năm kể từ khi ra mắt thế hệ mới, Hyundai đã chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời cho mẫu sedan Hyundai Accent, còn được biết đến với tên gọi Verna tại thị trường Ấn Độ.

Bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào việc cải tiến thiết kế và bổ sung nhiều trang bị tiện nghi, nhằm tăng cường sức cạnh tranh trong phân khúc sedan hạng B.

Ngoại thất được tinh chỉnh nhẹ

Ở phần đầu xe, Hyundai Accent được trang bị cản trước thiết kế lại với lưới tản nhiệt mạ chrome đen và các hốc gió thể thao hơn. Dải đèn LED kéo dài toàn chiều ngang vẫn được giữ nguyên, trong khi phần dưới của cụm đèn pha tách đôi được mở rộng nhẹ so với phiên bản trước.

Phần thân xe gần như không thay đổi, nhưng cản sau đã nổi bật hơn với bộ khuếch tán gió giả và chi tiết trang trí kim loại. Bộ mâm 16 inch cũng được làm mới, và người mua có thể lựa chọn thêm cánh gió sau. Đặc biệt, Hyundai đã bổ sung hai màu sơn mới cho Verna là Classy Blue và Titan Grey Matte.

Nội thất tiện nghi vượt trội

Khoang cabin của Hyundai Accent vẫn giữ bố cục quen thuộc với cụm màn hình kép 10,25 inch, nhỏ hơn so với màn hình 12,3 inch trên mẫu SUV Venue. Vô-lăng mới dạng D-cut thể thao với 3 chấu thay cho 2 chấu của phiên bản cũ.

Theo Hyundai, phiên bản nâng cấp này được trang bị nhiều tiện nghi hiếm thấy trong phân khúc, bao gồm hệ thống âm thanh cao cấp 8 loa Bose, camera hành trình tích hợp, rèm che nắng cho hàng ghế sau và cốp mở điện thông minh.

Ở các phiên bản cao cấp, xe còn có ghế lái chỉnh điện 8 hướng với chức năng nhớ vị trí và làm mát, sạc điện thoại không dây, ghế bọc da nhân tạo và cửa sổ trời chỉnh điện.

Tính năng an toàn và động cơ

Về an toàn, Hyundai Accent mới được trang bị tối đa 7 túi khí (6 túi khí tiêu chuẩn) và tùy chọn hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Xe còn có các hệ thống hỗ trợ như cảnh báo điểm mù, camera quan sát toàn cảnh và nhiều tính năng hỗ trợ lái khác.

Về động cơ, Hyundai Accent mới vẫn sử dụng hai tùy chọn động cơ xăng: động cơ 1.5L hút khí tự nhiên với công suất 113 mã lực và động cơ 1.5L tăng áp với công suất 158 mã lực. Xe được trang bị dẫn động cầu trước, đi kèm hộp số sàn 6 cấp hoặc hộp số tự động. Phiên bản động cơ thường sử dụng hộp số CVT, trong khi phiên bản tăng áp sử dụng hộp số ly hợp kép 7 cấp.

Tại Ấn Độ, Hyundai Accent mới có giá dao động từ 1,098 triệu đến 1,825 triệu rupee, tương đương khoảng 329 triệu đến 547 triệu đồng.